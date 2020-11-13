Ведущий актер Тверского театра драмы Виталий Синицкий умер в 84 года

Заслуженный артист России, режиссер, ведущий артист Тверского академического театра драмы скончался утром 13 ноября, сообщили в театре.

Синицкий — человек удивительной судьбы и старейшина театра, работавший еще с Г.А. Георгиевским, обладавший безупречной скромностью артист, отдававший себя без остатка на сцене, говорится в некрологе Тверского академического театра драмы.

Артист посвятил тверским подмосткам 58 лет, говорится в сообщении. Коллектив театра выражает свои соболезнования родным, близким и поклонникам таланта актера.

Виталий Афанасьевич Синицкий родился в 1936 году в городе Нахичевань. В юности поступил в Московский авиационный институт, был призван в армию. Служил рабочим сцены во МХАТе, работал актером в Вышневолоцком драматическом театре, затем поступил на курс Школы-студии МХАТа при Калининском драматическом театре в классе Георгия Адольфовича Георгиевского.

В 1966 году Виталий Синицкий остался в труппе театра вместе со своей одногруппницей Наиной Хониной. Много лет плодотворной работы объединяет Виталия Синицкого с режиссером и народной артисткой России Верой Ефремовой.

В последний раз Синицкий вышел на сцену 5 марта 2020 года, сыграв роль в спектакле «Клинический случай».