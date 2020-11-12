Ярославские власти оштрафовали священника за ремонт церкви, на который у них не было денег

На пожертвования прихожан успели положить крышу, вставить окна и сделать пол, после чего храм был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает РЕН-ТВ.

Как рассказал журналистам настоятель церкви Смоленской иконы Божией Матери в селе Устье отец Владимир, церковь 1771 года на берегу Волги признана памятником культуры. В течение долгого времени местные чиновники отвечали отказом на просьбы начать реставрацию храма ввиду отсутствия средств.

После того, как приход начал ремонт на свои пожертвования, чиновники обратились в суд с иском и выиграли дело. При этом о заседании суда не была уведомлена ни община, ни даже Ярославская епархия Русской Православной Церкви.

О штрафе настоятель и его приход узнали уже от судебных приставов, когда сроки обжалования решения суда прошли.

«Это полный маразм со стороны властей, как говорится — ни себе, ни людям. Поля были дощаные, крыша практически вся худая была, заменили крышу. А наверху там березы росли», — рассказал журналистам местный житель.

По мнению местного Департамента охраны объектов культурного наследия, ремонт храма является незаконным, так как не был согласован с местными властями. По решению суда ремонтные работы остановлены, храм снова начал разрушаться.