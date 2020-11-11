Музей русского импрессионизма закроется для посетителей с 13 ноября

11.11.2020
Как сообщила в среду генеральный директор музея Юлия Петрова в разговоре с ТАСС, Музей русского импрессионизма закроется для посещения с 13 ноября согласно последнему распоряжению мэрии столицы.
Выставка «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь» должна была работать до 10 января, в музее надеются, что ее удастся продлить, сохранив экспозицию в полном составе. В проекте принимают участие 27 музеев и 12 частных коллекций, среди которых есть собрания из Прибалтики и Беларуссии. С ними музей будет обсуждать новые сроки, рассказала Петрова.