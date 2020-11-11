В Великом Новгороде отреставрируют памятники Ярославова дворища

Об этом сообщила журналистам замгендиректора Новгородского объединенного музея-заповедника (НГОМЗ) Валерия Хорошевская.

По ее словам, музей получит субсидию в размере почти 50 млн рублей из федерального бюджета. Деньги будут использованы для подготовки проектно-сметной документации, согласно которой 11 объектов культурного наследия Ярославова дворища в Великом Новгороде пройдут комплексную реставрацию.

В последний раз дворище реставрировалось в 1950 годах. Сейчас памятники остро нуждаются в восстановительных работах, подчеркнули в музее.

Предполагается отреставрировать такие объекты культурного наследия, как Церковь Георгия на Торгу, Народное училище, Церковь Параскевы Пятницы, Никольский собор, Церковь Прокопия, Церковь Иоанна Предтечи на Опоках, Часовня иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», Гостиный двор, колокольня Никольского собора и Церковь Успения на Торгу. Некоторые из объектов сейчас закрыты для экскурсионных показов из-за их неудовлетворительного состояния.