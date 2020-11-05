Зрителям Чукотки впервые покажут спектакли Театра имени Евгения Вахтангова

Театр имени Евгения Вахтангова отправится в «Большие гастроли» на Крайний Северо-Восток страны, сообщает пресс-служба проекта.

7, 8 и 9 ноября 2020 года в 100-м сезоне Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в городе Анадыре на Чукотке состоятся первые «Большие гастроли». Гастроли организованы «Росконцертом» при поддержке Минкультуры РФ.

В рамках федерального направления «Больших гастролей» на сцене Дома народного творчества будут представлены два моноспектакля народного артиста России Евгения Князева: 7 ноября — «Дом из стихов», 8 и 9 ноября — «Пиковая дама» по повести А.С. Пушкина (с участием артистов оркестра Вахтанговского театра).

Вахтанговский театр выступит на Чукотке впервые за свою 100-летнюю историю. «Большие гастроли» вахтанговцев проводятся с 2014 года, на сегодняшний день они охватили уже более десяти регионов России, а также несколько стран ближнего зарубежья. Благодаря федеральной программе спектакли Вахтанговского театра увидели зрители Улан-Удэ, Владикавказа, Уфы, Абакана, Саратова, Петрозаводска, Новокузнецка, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Астрахани, Омска, Тары, Ессентуков, Кисловодска, Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан) и Нур-Султана (Казахстан).

«Мы с нетерпением и трепетом ждем встречи с Чукоткой — удивительным краем, куда еще не ступала нога вахтанговцев. Объехав «почти весь шар земной», мы, наконец, готовимся к встрече и со зрителями самого восточного города России — Анадыря. И несмотря на ограничения, вызванные ковидом, мы сделали все, чтобы первые «Большие гастроли» вахтанговцев в Дальневосточном федеральном округе состоялись!» — рассказал директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.