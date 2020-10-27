Объявлены лауреаты театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»

Церемония награждения состоялась 26 октября в ТЮЗе им. А.А. Брянцева, сообщила пресс-служба организаторов.

26-я церемония вручения Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» Она подвела итоги необычного сезона 2019/2020 года, прерванного пандемией. Некоторые лауреаты присоединялись к происходящему на сцене во время сеансов видеосвязи или по телефону, часть наград вручали врачи.

Впервые в истории «Золотого софита» награду вручили студентам: Специальный приз номинационного совета «За самое яркое впечатление прошедшего сезона» за спектакль «Наш класс» получил выпускной курс профессора РГИСИ Вениамина Фильштинского.

В номинации «Лучшая женская роль» награждена Ирина Цветкова за роль Марии Васильевны, бабушки в спектакле «Как живется-можется» в постановке Татьяны Казаковой, представленной Театром Комедии имени Н.П. Акимова.

В номинации «Лучшая мужская роль» победил Евгений Шумейко, сыгравший роль Сирано в спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана, представленной театром «Мастерская».

В номинации «Лучшая роль второго плана» награжден Александр Сулимов за роль Прохожего в спектакле «Валентин и Валентина» в постановке Юрия Цуркану театра имени Ленсовета.

В номинации «Лучшая работа режиссера» награжден Александр Баргман за постановку спектакля «Сирано де Бержерак» театра «Мастерская».

В номинации «Лучшая работа художника-сценографа» наградой удостоены Елена Жукова и Евгений Ганзбург за целостность сценографии и светового решения спектакля «872 дня. Голоса блокадного города» в постановке Татьяны Ворониной, которую представил театр «Суббота».

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте премии.