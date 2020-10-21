Мишустин поздравил Никиту Михалкова с 75-летним юбилеем

21.10.2020
В своем поздравительном обращении премьер-министр России поздравил артиста с 75-летием и пожелал ему вдохновения.
«Вы обладаете особым даром, тонким художественным вкусом, умением создавать на съемочной площадке уникальное творческое пространство, где главная роль принадлежит актерам. Это помогает вам воплощать в жизнь самые смелые замыслы, снимать шедевры киноискусства», – говорится в телеграмме.
Режиссера по праву считают современным классиком отечественного и мирового кинематографа, подчеркнул Мишустин. В заключение премьер пожелал маститому юбиляру творческого вдохновения и новых премьер.