На фасадах домов Смоленска появились портреты Потемкина, Пржевальского и Азимова

О работе художника Антона Панфилова пишет «Российская газета».

Художник изобразил на фасадах портреты знаменитых смолян, среди которых оказались князь екатерининских времен, путешественник и даже американский писатель-фантаст.

В частности, князь Григорий Потемкин-Таврический, создавший Черноморский флот России, родился близ Смоленска в имении в селе Чижово. Географ и путешественник Николай Пржевальский родился в деревне Кимборово, не сохранившейся до наших дней.

Американский писатель-фантаст Айзек Азимов родился в деревне Петровичи в 1919 году, откуда вскоре перебрался в США с родителями. Знаменитый актер Анатолий Папанов родился в Вязьме, через два года исполнится сто лет со дня его рождения.

В следующем году художник напишет в Смоленске еще как минимум два портрета знаменитых смолян – Гагарина и Никулина. Первый космонавт родился в селе Клушино у города Гжатска, после его гибели переименованного в Гагарин, актер – в городе Демидове.