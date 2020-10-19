Фестиваль о жизни и культуре народов мира «Гуманитариум» перенесен в онлайн

19.10.2020
Организаторы «Гуманитариума» подготовили онлайн-программу по визуальной и прикладной антропологии. Участники смотра узнают о направлениях науки, а также познакомятся с культурными особенностями народов России и мира.
В программу фестиваля вошли показы VIII Международного кинофестиваля аудиовизуальной антропологии «Дни этнографического кино», а также познавательные фотовыставки презентации. Зрители увидят ход миграционных процессов, расчет возрастных маркеров в разных народах и искусство их представителей.
Сюжеты фестиваля расскажут о народах Индии, Африки, России и Европы. Желающие смогут принять участие в круглых столах по проблемам антропологии и родственных наук.