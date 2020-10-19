Сочинения лауреатов конкурса композиторов Avanti исполнят в Московской консерватории

Об этом сообщила гендиректор Союза композиторов России Карина Абрамян в разговоре с ТАСС.

Произведения победителей конкурса будут исполнены в понедельник в Малом зале Московской консерватории. Музыка современных композиторов исполняется очень редко, что несправедливо, поэтому действия Союза композиторов России направлены на изменение этой ситуации, отметила Карина Абрамян.

Организаторы получили более 200 заявок на участие в четырех номинациях конкурса. Это сочинения для одного или двух инструментов, для камерного состава (от трех до шести инструментов), для вокального ансамбля, голоса или хора, а также сочинения с участием этнических инструментов.

Жюри, которое традиционно включает композиторов и музыковедов разных стилистических направлений, оценивало работы анонимно, рассказали в Союзе композиторов. В июле были подведены итоги, лауреатами объявили 11 авторов.

В концерте прозвучат произведения петербургских композиторов Игоря Друха и Алексея Крашенинникова, москвичей Андрея Микиты и Дениса Писаревского, Антона Светличного из Ростова-на-Дону и других композиторов.