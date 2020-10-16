В Сибири нашли самый древний сакральный комплекс скифов

Об открытии команды археологов из России и Швейцарии сообщает Express.

Ученые обнаружили в Сибири новые свидетельства о жизни воинов-кочевников, живших в регионе около 3000 лет назад. Найденный сакральный комплекс, включающий гробницы и сооружения неизвестного ранее типа, относится экспертами к XI веку до нашей эры, что делает его древнейшим из известных на данный момент.

В ходе раскопок археологи исследовали курган Туннуг-1, выявив его схожесть с сооружением Аржан, раскопанному в Туве в 1970 году. Специфические элементы конструкции позволяют ученым считать, что устройство этих курганов было необычным для данной территории. По их предположениям, сакральный комплекс служил для совершения ритуалов в течение нескольких столетий.

Специалисты планируют создать 3D-модель кургана, позволяющую восстановить точное расположение каждого камня. Таким образом, другие исследователи смогут продолжить его изучение, не совершая экспедицию к памятнику.

«Мы видим ряд особенностей, которые относятся к курганам монгун-тайгинской культуры и комплексу хиригсуур из монгольских оленьих камней, но у нас также есть некоторые специфические элементы, показывающие культурные влияния, необычные для этой территории, которые можно проследить до западной Центральной Азии», – рассказал Тимур Садыков, один из руководителей проекта Туннуг-1.

Ученые надеются, что исследование поможет разрешить противоречивую дискуссию о происхождении и распространении скифской культуры.

«Туннуг 1 был построен в пойме реки и использовался в качестве ритуального места в течение многих столетий, это делает это место уникальным памятником архитектуры», – подчеркнул соруководитель проекта Джино Каспари.