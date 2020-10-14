В Пскове запустят хоровой проект «Славься, Русь» памяти Александра Невского

Министр культуры России Ольга Любимова пообещала проекту поддержку в ходе рабочего визита в город.

Проект организуется властями области совместно с директором Мариинского театра Валерием Гергиевым. Планируется, что он стартует в 2021 году.

Об этом в среду сообщила председатель комитета по культуре области Жанна Малышева в ходе осмотра комплекса крепостных сооружений Окольного города министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

По словам Малышевой, псковский кремль является традиционным местом брендовых мероприятий региона, таких, как хоровые праздники, Международные Ганзейские дни, церемонии открытия и закрытия.

Министр культуры РФ заявила, что окажет поддержку этому проекту. «Мы очень рады поддержать», – сказала Ольга Любимова.