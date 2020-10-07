Букмекеры сочли Улицкую вторым претендентом на Нобелевку по литературе

Писательница назвала свое второе место в списке претендентов «большой победой» в разговоре с РИА Новости.

Ранее список вероятных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе опубликовала букмекерская компания Nicer Odds. По словам Улицкой, любая премия в финальной стадии очень сложна, поэтому вхождение в шорт-лист букмекеров для нее – большая победа. «И меня это вполне удовлетворяет», — рассказала она агентству.

По прогнозам букмекеров, самым вероятным кандидатом на Нобелевскую премию является французская писательница Мариз Конде. После нее идет Людмила Улицкая, на третьем месте – Харуки Маруками, на четвертом – Маргарет Этвуд.

В 2019 году Шведская академия вручила Нобелевскую премию польской писательнице Ольге Токарчук за 2018 год и австрийскому драматургу Петеру Хандке за 2019 год. В 2018 году оглашение имени победителя было перенесено на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах в отношении мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая является членом Шведской академии.