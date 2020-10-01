Только треть россиян позитивно воспринимают современное искусство

Об этом говорят результаты исследования Центра социального проектирования «Платформа», проведенного им в партнерстве с Art Life.

Также из опроса следует, что около 22% россиян относятся к современному искусству утилитарно – как к способу отвлечься. Особенности функционирования арт-среды и ее освещения в медиа создают у современного искусства образ сложного, иногда агрессивного и шокирующего явления, отмечается в исследовании.

Всё это отталкивает аудиторию, которая ищет в искусстве способ отвлечься от повседневного ритма жизни, отмечают эксперты по результатам опроса.

Авторы выявили, что одной из проблем популяризации современного искусства является его сведение к музейной экспозиции. Однако чаще всего встреча с искусством происходит не в музее, а в городском пространстве – так считают 55% опрошенных.

Даже не имея самостоятельного интереса к современному искусству, люди интересуются различными областями культуры, такими, как кино (54%), музыка (50%) и другими. В то же время 55% опрошенных за последние пару лет покупали декоративные элементы для дома, оформленные в современном стиле, что дает им возможность прикоснуться к современному искусству, говорится в материалах исследования.