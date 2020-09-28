В Москве пройдет аукцион работ мастера Ар-Деко Эрте

Торги состоятся 10 октября 2020 года, сообщает пресс-служба аукционного дома PIONER & Co.

Аукцион работ одного из самых востребованных художников и декораторов XX века Романа Тыртова организован совместно с галереей дизайна LEA. Более известный под творческим псевдонимом ЭРТЕ, он всем своим творчеством олицетворяет Ар-Деко, отмечают организаторы.

Начало творческой карьеры мастера пришлось на зарождение этого стиля во Франции. В 1960-е годы он был, пожалуй, единственным из живущих классиков ставшего вновь модным Ар-Деко, а в 1980-е снова возродил интерес к себе и этому стилю через ретроспективы своего творчества и переиздание своих работ в тиражной графике, в скульптуре, в фарфоре и даже ювелирных украшениях.

«Я не только делаю то, что хочу, но делаю это по-своему, а не под влиянием какого-либо другого художника», - говорил художник.

«Балансирующий на грани эпатажа стиль Эрте и его фантазия стали феноменом в мире искусства. Он был новатором во всем, чего касался: живопись, мода, дизайн и даже кино. Как один из самых прогрессивных и молодых аукционных домов российского арт-рынка, мы не могли обойти стороной творчество знаменитого художника и модельера», – цитирует пресс-служба дома слова основателя PIONER & Co Павла Морозова.

Общая стоимость всех лотов оценивается экспертами аукционного дома более чем в 5 млн. рублей. Среди более 70 лотов будут представлены коллекционные декоративные тарелки, скульптуры из фарфора и бронзы с ручной росписью, коллекция авторских подписных шелкографий самых известных работ Эрте, в том числе созданных для обложек журнала Harper’s Bazaar с 1915 по 1935 год.

Самым дорогим лотом предстоящего аукциона может стать бронзовая скульптура Эрте «Je l’aime» из ограниченного тиража. По оценкам экспертов аукционного дома, цена этой работы может превысить 500 тыс. рублей.

Торги пройдут 10 октября в 17.00 в галерее дизайна LEA ул. Ефремова, 10к1, а также на онлайн-платформе Bidspirit.com. Предварительная регистрация обязательна.