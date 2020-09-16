Боярский упал в обморок на вакцинации из-за действий врача

Об этом сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал в разговоре с ФАН.

Видеозапись, на которой актер Михаил Боярский теряет сознание во время вакцинации от гриппа, прокомментировал сын известного артиста. По его словам, отец «немножко поплыл на медосмотре».

«Было дело. Я с ним говорил, сейчас все в порядке, давление в норме, все хорошо. Прививку сделал», — рассказал Сергей Боярский.

Как выяснилось, в ходе осмотра перед прививкой у Боярского резко поднялось давление. Причиной стали действия врача, слишком сильно пережавшего актеру лимфоузлы во время осмотра.

На помощь артисту пришла главный врач поликлиники Ольга Иванова. По словам депутата, сейчас с его отцом все в порядке.