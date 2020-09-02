Замминистра культуры посетила Кузбасс

Ольга Ярилова с министром культуры региона осмотрели реставрируемое здание Прокопьевского драмтеатра, пишут «Вести-Кузбасс».

В рамках рабочей поездки в Кузбасс замминистра приняла участие в обсуждении вопроса о реставрации Прокопьевского драматического театра им. Ленинского комсомола. Ярилова лично осмотрела фасад здания, которое планируется восстановить к празднованию 300-летия Кузбасса. Она курирует в министерстве департамент регионального развития и приоритетных проектов.





На реставрацию прокопьевского Ленкома из бюджета будет выделено порядка 260 млн рублей. После реставрации фасада в здании начнется капитальный ремонт.





Ярилова вместе с директором театра Людмилой Купцовой и министром культуры Кузбасса Мариной Евсой осмотрели также зрительный зал, входную группу и гардероб, где работы начнутся уже в начале следующего года.





Замминистра культуры России высоко оценила реализацию нацпроекта «Культура» в Кузбассе. Сейчас в регионе ведется более 300 крупных строек, в том числе и реставрация крупных сооружений. Как отметила Ольга Ярилова, далеко не в каждом регионе есть такие театры, дома культуры и детские школы искусств.



