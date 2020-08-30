Народный артист СССР Владимир Андреев скончался через два дня после 90-летия

Причиной смерти мастера, предположительно, стал микроинсульт, сообщает ТАСС.

Прощание с актёром и режиссёром состоится, вероятнее всего, в среду, в его родном театре имени Ермоловой: этой сцене Андреев отдал практически всю жизнь. Известно, что актёра похоронят на Троекуровском кладбище. Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что Андреев страдал ишемической болезнью сердца и уже во время своего юбилея чувствовал себя нехорошо.





С праздником юбиляра поздравил в пятницу премьер-министр. В своем поздравлении Михаил Мишустин назвал творчество мастера «ярким примером верности призванию и любви к родному театру». Глава правительства отметил, что именно благодаря стараниям Андреева театр Ермоловой стал уникальным театральным пространством.





«На прославленных подмостках вы состоялись как замечательный актер, режиссер, художественный руководитель», - говорилось в тексте поздравления Мишустина. Премьер-министр назвал постановки театра настоящим событием в культуре.





Владимир Андреев пришел в Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой в 1952 году, позже - в течение двух периодов, с 1970 по 1985 год и с 1990 по 2012 год, - возглавлял его как худрук. Самые знаменитые его постановки - «Завтра в семь» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые», «Старший сын» по пьесе Вампилова, «Батальоны просят огня» по повести Юрия Бондарева.