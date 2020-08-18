В Министерстве культуры рассказали о реализации нацпроекта «Культура» в Бурятии

О том, что сделано в регионе в рамках нацпроекта за 2019 год, рассказала замминистра культуры.

Ольга Ярилова отметила активность, с которой Бурятия реализует программу нацпроекта «Культура». В республике строятся автоклубы, приводятся в порядок дома культуры, проводятся различные мероприятия.





Замминистра назвала точные цифры: построено четыре автоклуба, полностью отремонтировано четыре дома культуры, открыто пять модельных библиотек и даже виртуальный концертный зал. Также поставлено оборудование для девяти кинозалов, а в детские школы искусств завезено 26 пианино.





Ольга Ярилова рассказала, что на реализацию нацпроекта «Культура» в регионе в прошлом году государством было выделено около 150 млн рублей. Она особенно подчеркнула важность надлежащего оснащения детских школ искусств: в три учебных заведения завезли все необходимые инструменты, а также учебную литературу.





Чиновница заверила, что все запланированные в рамках проекта поставки будут завершены на 100 процентов до конца 2020 года. Напомним, национальный проект «Культура» рассчитан на период до 2024 года, он включает в себя проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».