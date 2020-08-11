Театр Маяковского откроется премьерой спектакля «Старший сын»

Сбор труппы и открытие 98-го сезона состоятся 2 сентября, сообщили в пресс-службе театра.

В ходе сбора труппы худрук Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис, как обычно, поведает о планах на сезон. Первыми премьерами театра будут «Дикарка» по пьесе Островского и Соловьева в постановке режиссера Юрия Иоффе, которая увидит сцену 26 сентября, а также спектакль «Семейный альбом» Бернхарда в постановке Карбаускиса, который сыграют в октабре.

Открывающая новый сезон премьера «Старший сын» поставлена Анатолием Шульевым по пьесе Александра Вампилова.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в ближайшие месяцы зрителей будут рассаживать в театре в шахматном порядке. Вход возможен только в маске и перчатках, здание оборудовано санитайзерами.