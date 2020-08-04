Ставропольский край лидирует по посещаемости учреждений культуры

Слова замминистра культуры Ольги Яриловой передает корреспондент «Культуры».

«Ставропольский край – один из лидеров по развитию культуры среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)», – отметила Ярилова.

По ее словам, несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, Ставрополье уверенно лидирует в СКФО по показателю посещаемости учреждений культуры.

«Большой популярностью пользуются новые объекты, которые появились в регионе в прошлом году. Например, здесь открылись сразу 5 модельных библиотек, и до введения ограничительных мер массовые мероприятия в них имели стабильно положительную динамику. Также в Ставропольском крае в прошлом году появились два новых кинозала, оснащенных современным оборудованием, виртуальный концертный зал в Ставропольской государственной филармонии, а также шесть автоклубов», – отметила замминистра.