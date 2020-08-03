В Москве открылась выставка «Радостный труженик» к 150-летию Александра Бенуа

Экспозиция открылась в Доме русского зарубежья им. Солженицына, передает ТАСС.

Для посетителей выставка будет доступна со 2 августа по 27 сентября. По словам присутствовавшего на церемонии открытия главы Роспечати Михаила Сеславинского, выставка стала знаком уважения человеку, который был своеобразным Леонардо да Винчи.

«Он занимался всем, это была полифоническая личность», – отметил Сеславинский.

Экспозиция охватывает все стороны творчества Бенуа, представляя его как живописца, теоретика искусства, книжного иллюстратора и театрального декоратора. Проект стал продолжением цикла выставок на базе коллекции галереи «КабинетЪ» – «Два брата Бенуа» и «Чудотворения», которые прошли в ЦДХ в 2016 году.

Кроме живописи и графики, экспозицию составили оригинальные фото и переписка Бенуа с родственниками и друзьями, переданная из собраний Дома русского зарубежья.