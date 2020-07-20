Архив народных артистов СССР Л.Касаткиной и С.Колосова выставят на онлайн-аукцион

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «12-й стул».

В каталог спецаукциона входит 23 лота, связанных с жизнью и творчеством знаменитой кинематографической пары: актрисы Людмилы Касаткиной и ее супруга, режиссера и сценариста Сергея Колосова. Они прожили вместе 62 года и умерли в 2012 году с разницей в несколько дней.

Народных артистов объединяет несколько киноработ, известных всем с детства. Это «Укрощение строптивой» (1961) по комедии У.Шекспира, в котором актриса сыграла главную роль Катарины. Лот, связанный с этим кинофильмом, включает фотографии со съемок, страницы режиссерского сценария и другие материалы (старт 5 тыс. руб.).

К советско-польскому фильму «Помни имя свое», снятому С.Н. Колосовым в 1974 г., относятся два лота: фотографии и различные материалы (старт 3,5 тыс. руб.) и тканевый плакат, исполненный художником М. Хазановским (старт 5 тыс. руб).

Альбом с фотографиями со съемок знаменитого фильма Л.Касаткиной «Укротительница тигров» (режиссеры: Н.Кошерева и А.Ивановский), дебюта актрисы в кино, 1954г., в котором она воплотила образ дрессировщицы тигров И.Бугримовой, стартует с 6 тыс. руб.

Топ-лотом аукционной коллекции станет объемная подборка архивных материалов Л.И. Касаткиной – С.Н. Колосова, которая включает семь коллекционных разделов. Первый содержит 325 детских и семейных фотографий, а также снимков с торжественных мероприятий, датированных с 1939 по 2012гг. Наиболее интересны театральные фото Касаткиной 1948 года и редчайшие фотографии Колосова-актера 1940г.

Второй раздел относится к Людмиле Касаткиной и включает рукописные тетради с ролями и переписанными стихотворениями, а также записные книжки. Среди других разделов: коллекция писем и открыток, вырезки из газет и журналов, различные материалы по истории телевидения. Отдельный раздел связан с именем Сергея Колосова – его рукописи и рабочие материалы, в том числе, студенческая тетрадь с записями лекций А.Попова и рукопись с мемуарами кинорежиссера. Это важные материалы по истории отечественного театра и кино. Наконец, подборка театральных и кино-программок второй половины прошлого столетия. Стартовая цена лота 185 тыс. руб.

Аукцион пройдет 22 июля 2020. Регистрация: 16.30. Начало в 17.00.