Анна Уколова снимется в британском сериале про разведчика, работающего на СССР

Российская актриса поедет на съемки в октябре, сообщила пресс-служба «Нон-стоп Продакшн».

По словам актрисы, ее пригласили сниматься в Англию после того, как продюсеры посмотрели «Левиафан» с ее участием. «Им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа. Я сказала, что я патриот родины и не хотела бы играть плохого русского, но ничего такого нет», – отметила Уколова.

Планируется, что будут сняты четыре серии фильма про разведчика-англичанина, работавшего на Советский Союз. «Я буду играть его русскую пассию. Она английского не знает, как и я, только кивает ему в ответ», – рассказала Уколова журналистам.

Съемки сериала должны были начаться в сентябре, однако из-за ситуации с коронавирусом их перенесли на октябрь, отметила актриса.