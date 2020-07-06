Гостями Грушинского фестиваля в онлайн стали более 500 тысяч человек

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина закончился в Самарской области5 июля. Вследствие пандемии коронавируса мероприятие впервые прошло в формате онлайн.

47-й по счету фестиваль авторской песни был посвящен 75-летию Великой Победы. Как сообщило региональное ведомство, трансляции мероприятий фестиваля посмотрели в общей сложности более 500 тысяч зрителей.

Трансляции смотра шли в соцсетях, на видеохостинге Youtube и официальном сайте фестиваля. Зрителям представили концерты Вадима Егорова, Олега Митяева, Александра Городницкого, Вадима и Валерия Мищуков, Галины Хомчик и других авторов.

Кроме того, гости фестиваля увидели трансляции с детского проекта Александра Щербины «Рука в Руке». Также их вниманию был представлен масштабный гала-концерт.