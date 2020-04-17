Солист Мариинского театра споет на Пасху в храме XII века музея «Старая Ладога»

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Исполнять песнопения будет баритон Владимир Целебровский, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Концерт будет транслироваться из древней церкви Святого Георгия, расположенной на территории музея-заповедника в Ленинградской области. Во время трансляции в храме будет лишь солист, но посмотреть его выступление смогут миллионы зрителей.

Программа концерта включает традиционные пасхальные и популярные песнопения. Целебровский исполнит тропарь «Воскресение Твое, Христе Спасе», Херувимскую песнь староболгарского распева, фрагменты Пасхального канона, Пасхальный тропарь «Христос анести» византийского распева, «12 разбойников», «Отче наш» и «Христос воскресе» на трех языках.

Концерт начнется 19 апреля в 15:00 мск при поддержке регионального комитета по культуре и симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». Трансляция будет идти на сайте ЛенТВ24 и в соцсетях Ленинградской области.