Во Владикавказе открылась выставка «Архив Ахульго» о Кавказской войне 1817-1864 годов

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10.03.2020
В предыдущий раз проект был показан в Национальном музее республики Дагестан имени А. Тахо-Годи в 2017 году. Выставка посвящена осмыслению современными художниками знаковых для кавказцев событий Кавказской войны, отмечается в пресс-релизе проекта.
Экспозиция включает живопись, графику, книжную иллюстрацию, инсталляции и скульптуру, говорится в сообщении.
Организаторами проекта выступили Государственный центр современного искусства во Владикавказе при поддержке Министерства культуры РФ, Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи при участии Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. Гамзатовой, Фонд культурного наследия художника Халил-бека Мусаясул и Фонд просвещения и культурных инициатив «Кавказский дневник Рубо».
Кроме картин, на выставке представлено неразорвавшееся пушечное ядро времен Кавказской войны, которое стало частью инсталляции с медалями за взятие Ахульго.
Выставка продлится до 5 апреля.