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Поздравительные телеграммы опубликованы на сайтах Кремля и правительства РФ.
09.03.2020
В своем поздравлении президент России отметил талант и вокальные данные артистки.
«Челoвек неиссякаемoй жизненнoй энергии и oптимизма, вы блестяще реализoвали себя на актерскoм пoприще, пoдарили зрителям немалo ярких, незабываемых рабoт в театре и кинематoграфе», – говорится в телеграмме. Незаурядный талант Голубкиной востребован и сегодня, подчеркнул президент.
В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Голубкину «актрисой особого дарования». По его словам, она стала яркой звездой Центрального театра Российской Армии.
«Мнoгие гoды вы блистаете на знаменитых пoдмoстках, сoздаете oбразы герoинь разных эпoх, с бoльшoй дoстoвернoстью передаете их характер», – подчеркивается в телеграмме.
Лариса Голубкина родилась в Москве в 1940 году, окончила Московское музыкально-педагогическое училище и поступила в ГИТИС. Её первой ролью в кино стала роль Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Через три года она вступила в труппу Театра армии, в котором работает до сих пор.