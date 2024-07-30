Назад в будущее: юбилей песни «Прекрасное далёко»

Денис БОЧАРОВ

Сорок лет назад, в 1984-м завершились съемки фильма «Гостья из будущего», в котором впервые прозвучала песня «Прекрасное далёко», ставшая венцом творчества выдающегося тандема — композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина.

Недавно в беседе с «Культурой» Юрий Энтин резюмировал: «Последняя хорошая детская песня была сочинена аж в 1984 году. Так и можете написать». Что ж, мы так и пишем, поскольку прекрасно понимаем, о какой именно песне говорит Юрий Сергеевич. Однако лучший детский поэт-песенник в современной истории слегка скромничает.

Во-первых, это не просто хорошая — это великая песня. Более-менее внятные произведения для юного поколения еще какое-то время создавались и дальше, а сейчас в этой области и вовсе можно надеяться на своего рода ренессанс: недавно закончившийся конкурс детской песни «Шаинский фест» подарил несколько достойных композиций. Но до уровня главной музыкально-лирической темы, звучащей в «Гостье из будущего», они все равно едва ли дотягивают.

А во-вторых, «Прекрасное далёко» — это не совсем детская песня. Это наполненное и философским смыслом, и блистательным музыкальным содержанием высказывание. Хотя едва ли дети среднего школьного возраста (они прежде всего и являлись, как это принято сейчас говорить, «целевой аудиторией» фильма режиссера Павла Арсенова по сценарию Кира Булычева) при первом просмотре картины в середине 1980-х отдавали себе в этом отчет.

К моменту создания своего, вероятно, самого главного шедевра Крылатов и Энтин подошли уже крепким, спаянным творческим альянсом. За пятнадцать лет (впервые Евгений Павлович и Юрий Сергеевич совместно поработали еще в 1969 году, когда был выпущен мультфильм «Дед Мороз и лето») судьба неоднократно сводила композитора и поэта на многих анимационных и кинопроектах и на свет появились известные каждому в нашей стране прекрасные композиции, как «Кто на новенького» («Достояние республики», 1971), «Лесной олень» («Ох уж эта Настя!», 1972), «Крылатые качели», «Бьют часы на старой башне», «Ты — человек» («Приключения Электроника», 1979), «Кабы не было зимы» («Зима в Простоквашино», 1984)...

Учитывая богатейший опыт, помноженный на крепкие дружеские отношения, всегда связывавшие творцов, нет ничего удивительного в том, что песня «Прекрасное далёко» стала результатом гармоничного сочетания творческого полета и высочайшего профессионализма. Высказанное Павлом Арсеновым пожелание получить, с одной стороны, лирико-романтичные, а с другой — приглашающие к размышлениям стихи Энтин виртуозно воплотил в жизнь (в окончательной редакции изменению подверглась только одна строчка: вместо «Он зовет меня не в райские края» мы сегодня слышим «Он зовет меня в чудесные края»). А Крылатов, всегда предпочитавший создавать музыку на уже готовый текст, по признанию самого композитора, «просто сел и написал».

Вот как в интервью, данном нашей газете в 2014 году, Евгений Павлович комментировал суть своей «творческой лаборатории»: «Моя работа в кинематографе во многом переплеталась с теми людьми, которые создавали картины. Я дружил с режиссерами, с которыми мне посчастливилось сотрудничать: Арсеновым, Бромбергом и другими. Многое определяла элементарная радость общения. А потом, для меня всегда огромную роль играли слова, на которые я писал музыку. Мне повезло работать с уникальными, не побоюсь этого слова, великими авторами: Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Леонид Дербенев, Юрий Энтин. Последних двоих я вообще считаю гениями».

Редко остающийся довольным на сто процентов своей работой перфекционист Энтин, беседуя с «Культурой» в 2020-м, тем не менее, отдает должное знаменитой песне и заодно возвращает Крылатову комплимент: «К своим стихам к «Прекрасному далёко» отношусь весьма скептически. Скажем, фраза «А сегодня что для завтра сделал я?» мне всегда казалась очень не песенной. Хорошо ведь пишется лишь тогда, когда легко дышится, а в данном случае мне легко не дышалось почему-то. До сих пор я мучаюсь над этой строчкой. Но Крылатов сумел написать так, что все в итоге прозвучало естественно и органично. Его музыка настолько приподняла мой текст, что уже не первое десятилетие песня звучит, узнаваема и любима. Бесконечно благодарен Евгению Павловичу за это»...

Людям, чей период взросления пришелся на конец 1970-х — начало 1980-х, свойственно невольно проводить параллели между двумя главными детскими картинами последних лет относительно беззаботной советской эпохи: «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего». Оба фильма многосерийные; и там, и там сюжетным фокус-центром является школа; как в первом, так и во втором случае создателями музыкально-лирического сопровождения выступают одни и те же авторы.

Примечательно, что к написанию саундтреков к «Электронику» и «Гостье» Крылатов и Энтин подошли с разных позиций. Если экранизация фантастических повестей Евгения Велтистова представляет собой своего рода подростковый мюзикл, для которого тандем сочинил дюжину песен, то в киноверсии книги Кира Булычева, по сути, только одна сквозная музыкальная линия. Но ее оказывается достаточно.

Крылатовская мелодия, легшая в основу главной песни, лейтмотивом звучит на протяжении всех пяти серий, но все время по-разному. Легковесно и беззаботно, когда сопровождает озорные школьные эпизоды, мечтательно и даже немного элегично — в тех моментах, когда необходимо усилить драматический эффект, по-космически возвышенно и несколько тревожно — во время титров. Есть, правда, в фильме и еще одна, вспомогательная тема, звучащая, как правило, в сценах погонь пиратов за Колей Герасимовым или Алисой, но этот бодрый мотивчик выступает в роли необходимого «украшательского» штриха, не более того.

Что же касается основного музыкального «блюда», а именно самой песни «Прекрасное далёко», то она звучит в фильме только один раз — в самом конце пятой серии. Не звучит даже — буквально «выстреливает», поскольку врезается в память раз и навсегда. И здесь уместно вернуться к тому, что это искусное музыкальное полотно адресовано отнюдь не только зрителям юного возраста.

В фильме песня звучит в исполнении Татьяны Дасковской, замечательной певицы, которая, к слову, за двадцать с лишним лет работы на советских киностудиях, участвовала в озвучивании свыше двухсот картин. Однако вскоре после выхода сериала (а его премьера состоялась на советских телеэкранах в дни весенних школьных каникул, в конце марта 1985 года) Евгений Крылатов предложил исполнить песню довольно популярному в СССР в первой половине восьмидесятых вокальному трио «Меридиан». Их версия была записана для передачи «Песня-85» и стала лауреатом этого ежегодного песенного конкурса. Примечательно, что после того, как «Прекрасное далёко» стала песней 1985 года, ни одна детская песня с тех пор даже не участвовала в этом конкурсе...

Юрий Энтин не без грусти комментирует: «Отечественная детская песня — феномен мирового масштаба. Но беда в том, что это осталось в прошлом. На смену национальной идее, коротко обозначаемой термином «коммунизм», однажды пришла идея под еще более лаконичным и емким названием — деньги. А дети в эту схему, увы, не вписываются. Деньги диктуют правила игры: исчезли детские передачи — по крайней мере, те, куда можно было бы принести новую композицию.

Песня «Прекрасное далёко», к сожалению, стала пророческой: поскольку это самое прекрасное «далёко» к детям оказалось жестоко. Проблема еще и в том, что культ денег постепенно вытесняет из сознания родителей понимание важности детской песни: ведь она по-настоящему хороша не только когда нравится малышам, но и когда приходится по душе мамам и папам. Детская песня — она же семейная, вот что важно понимать. Так что пока денежная идеология будет править бал, нашим юным слушателям ничего другого не останется, как внимать старым добрым произведениям...»

«Гостью из будущего» сложно назвать чисто развлекательным фильмом, равно как и трудно представить себе человека, исполняющего «Прекрасное далёко» с блаженной улыбочкой на лице. В этой вещи, покрытой чарующей мелодической патокой, чувствуется труднообъяснимая внутренняя тревога. Бросая взгляд на сорок лет назад, нетрудно понять, почему.

Песня была написана в предперестроечный, последний спокойный год в истории Советского Союза, и, авторы скорее всего, чувствовали, что в дальнейшем ничто уже не будет, как прежде. Поэтому куплет «Я клянусь, что стану чище и добрее и в беде не брошу друга никогда/Слышу голос и спешу на зов скорее по дороге, на которой нет следа» звучал как некий неосознанный призыв к подрастающим поколениям. Впрочем, своей актуальности эта фраза не утратила до сих пор (да и, наверное, не утратит никогда), ведь людям всегда хочется верить: может быть, это «далёко» — очень и очень далеко, но пусть оно, то самое светлое будущее, и в самом деле будет прекрасным.

Фотографии: Photoxpress. На анонсе кадр из фильма "Гостья из будущего".