Русские сонаты, прелюдии и британский симфонизм: главные новинки от фирмы «Мелодия»

Денис БОЧАРОВ

Наш славный звукозаписывающий лейбл, как всегда, щедр на музыкальные «угощения» — как для начинающего, так и для искушенного меломана.

Сергей Прокофьев

«Сонаты для фортепиано»

В семидесятых годах прошлого века одним из лучших отечественных пианистов Николаем Петровым был записан цикл фортепианных сонат Сергея Прокофьева. В каталоге «Мелодии» значатся более сорока грампластинок Николая Арнольдовича, а запись всех фортепианных сонат Сергея Прокофьева стала его своеобразным итогом сотрудничества с нашей главной фирмой грамзаписи.

Сам Петров относил себя к тому типу исполнителей, которые не в праве допускать огрехи: «Я давно усвоил, что не имею права на техническую помарку, неточность, сбой — таков уж мой удел. Вернее сказать, такова типология моего исполнительства, моя манера, мой стиль», — говорил маэстро...

Данный релиз приурочен к 80-летнему юбилею музыканта. Николай Петров родился в 1943 году в Москве и прошел традиционный путь концертирующего пианиста и педагога: музыкальная семья, Центральная музыкальная школа, Московская консерватория. В начале обучения в консерватории получил второй приз на Международном конкурсе пианистов имени Вана Клайберна в Форт-Уэрте (США), а затем — в Брюсселе, на конкурсе имени королевы Елизаветы.

В конце 1970-х Петров начал активно выступать с сольными программами. Он исполнял сочинения разных жанров и эпох, от классической до современной, записывал музыку к кино и работал с ведущими отечественными и зарубежными коллективами и дирижерами. Николай Арнольдович много гастролировал, выступал с Нью-Йоркским симфоническим, Вашингтонским национальным симфоническим, Лос-Анджелесским оркестрами, а также с оркестром Берлинской филармонии, Лондонским симфоническим и Королевским филармоническим оркестрами...

Девять сонат для фортепиано Прокофьев создал в период с 1910 по 1950 год; они охватывают разные периоды творчества композитора и отражают развитие его музыкального языка. Первая соната была создана еще в ученический период под сильным воздействием романтической и позднеромантической эстетики. А Девятая, посвященная Святославу Рихтеру, завершает фортепианное творчество Прокофьева и его же цикл сонат.

Сергей Рахманинов

«Прелюдии, соч. 32 и Пьесы-фантазии»

К юбилею Сергея Рахманинова Фирма «Мелодия» представила новую запись — «Прелюдии, соч. 32 и Пьесы-фантазии» в исполнении выдающегося пианиста Арсения Тарасевича-Николаева.

Арсений Кириллович родился в Москве в музыкальной семье, начал играть на фортепиано в раннем детстве и уже в девятилетнем возрасте впервые выступил с оркестром. Тарасевич-Николаев — выпускник Московской консерватории имени Чайковского, лауреат множества российских и международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени Рахманинова (2022), Сиднейского международного конкурса пианистов (Австралия, 2016), Международного конкурса пианистов имени Эдварда Грига (Норвегия, 2014), Кливлендского международного конкурса пианистов (США, 2013) и других. Диск пианиста с русской музыкой XX века, выпущенный на лейбле Decca Classics, получил высокие оценки критиков как «самый выдающийся дебютный альбом за последнее время»...

Рахманинов написал Пьесы-фантазии в 1892 году, вскоре после выпуска из консерватории. Данный цикл, состоящий из пяти пьес, стал неотъемлемой частью мирового пианистического искусства. Равно как и цикл из тринадцати прелюдий, соч. 32, созданный в 1910-е годы.

«Симфонический оркестр Би-Би-Си в Москве»

Вниманию искушенных меломанов предлагаются исторические записи концертов первых гастролей Симфонического оркестра Би-Би-Си в СССР . Впервые оркестр Британской радиовещательной корпорации (BBC Symphony Orchestra) под управлением дирижеров сэра Джона Барбиролли и Пьера Булеза с участием Жаклин дю Пре, Джона Огдона и Хизер Харпер выступил в нашей стране более полувека назад. Гастрольный тур из восьми концертов прошел в Москве и Ленинграде в начале 1967-го. В архиве «Мелодии» сохранились записи трансляций трех концертов, состоявшихся в Большом зале Московской консерватории 7, 8 и 10 января.

Сегодня «Мелодия» впервые, спустя 56 лет, публикует запись одного из тех концертов с участием сэра Джона Барбиролли и виолончелистки Жаклин дю Пре. Барбиролли — маэстро, с которым, между прочим, выступали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Фриц Крейслер и другие великие исполнители XX века. Он был удостоен рыцарского звания Британской империи за выдающиеся заслуги в интерпретации музыки английских композиторов.

Центральным номером той самой программы, которой посвящен обозреваемый релиз, стал Виолончельный концерт Эдварда Элгара. Это сочинение было коронным номером в репертуаре Жаклин дю Пре: именно запись Концерта Элгара, сделанная совместно с Барбиролли в 1965 году, принесла ей международную известность. Но среди московских слушателей имя Жаклин дю Пре до этого январского вечера было известно лишь в узком консерваторском кругу: в 1966 году она приезжала на стажировку к Мстиславу Ростроповичу, который высоко оценил ее талант.

Запись концерта представлена в «аутентичном» виде: сохранены оглушительные аплодисменты, бисы и даже открывавшие концерт гимны СССР и Великобритании в великолепном исполнении оркестра Би-Би-Си. Бонус-трек альбома — фрагмент репетиции к концерту. Трансляции концертов 8 и 10 января под управлением Пьера Булеза «Мелодия» впервые публикует целиком. Избранные записи с этих концертов были изданы ограниченным тиражом на пластинках в 1983 году.

В концерте 10 января также принял участие солист, приехавший на гастроли с оркестром Би-Би-Си, — британский пианист Джон Огдон, лауреат Второго конкурса имени Чайковского. Он исполнил Второй фортепианный концерт Белы Бартока. Но главным событием того вечера стало исполнение собственной пьесы Булеза Éclat («Вспышка»). Этот опус, написанный в 1964–1965 годы, был неизвестен в СССР и вызвал у публики искренний и неподдельный восторг. После пятиминутной овации пьеса была исполнена на бис.