Жизнь героя: в Красноярске проходит оперный фестиваль Дмитрия Хворостовского

Юлия ШАМПОРОВА, Красноярск

С 16 по 31 октября в Красноярске проходит оперный фестиваль международного масштаба, посвященный оперному певцу, народному артисту России, уроженцу города, Дмитрию Хворостовскому.

Фестиваль объединил в себе музыкантов, дирижеров, сценографов, художников из США, Австрии, Франции, Словакии, Германии, Австралии, Италии, Болгарии, и, конечно же, России для того, чтобы устроить роскошный музыкальный праздник и отдать дань уважения всемирно известному баритону. В рамках фестиваля перед красноярцами выступит одна из самых титулованных певиц современности, сопрано из Германии, Диана Дамрау, один из самых харизматичных бас-баритонов нашего времени, итальянец Лука Пизарони, французский бас-баритон Николя Тесте, австралийский баритон Сэмюэль Дэйл Джонсон.

За дирижерским пультом в разных постановках окажутся словацкий дирижер Петер Феранец, а также новый художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России им. Евгения Светланова Василий Петренко.

Фестиваль, который проходит в Красноярске уже во второй раз, по традиции начался в день рождения Дмитрия Хворостовского, 16 октября. Организаторы говорят о том, что им важно не только показать шедевры мирового оперного искусства жителям Красноярска, но и объединить зарубежных, московских и красноярских музыкантов в совместных постановках, чтобы происходил обмен опытом, повышение профессионального уровня и творческий прорыв. Фестиваль – своеобразная творческая лаборатория, которая будет влиять на культурную жизнь города уже после окончания фестиваля. Некоторые из постановок, которые международный состав музыкантов представит на фестивале, останутся в репертуаре Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Кульминацией фестиваля станет премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник» в трактовке международного творческого коллектива: музыкальный руководитель и дирижер Петер Феранец (Словакия), ассистент-дирижера и ответственный концертмейстер Кристиан Кох (Австрия), режиссер-постановщик Михаэль Штурмингер (Австрия), художники-постановщики Ренате Мартин (Германия), Андреас Донхаузер (Австрия) и Ахсар Муриев (Россия), художник по свету Эй Джей Вейссбард (США).

На открытии фестиваля, 16 октября, прозвучала опера «Иоланта» Петра Ильича Чайковского (либретто Модеста Чайковского по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене»), где заглавную роль впервые исполнила выпускница оперной программы Большого театра России, сопрано Мария Мотолыгина. Красота голоса и легкость, с которой певица исполняла самые сложные партии не оставили равнодушными аудиторию Красноярской краевой филармонии.

Выбор оперы не случаен, ведь фестиваль обращается к произведениям, в которых блистал сам Дмитрий Хворостовский. В 1994 году запись «Иоланты» на лейбле Philips стала первой записью русской оперы молодого артиста из Красноярска совместно с оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Партии в опере, открывшей фестиваль, исполнили заслуженный артист России Дмитрий Ульянов, лауреат международных конкурсов Севастьян Мартынюк, заслуженный артист республики Бурятия Михаил Пирогов, а также солист Ереванского государственного театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна, лауреат премии Общества Верди в Буссето Давид Бабаянц.

В один день с премьерой «Иоланты» в Зале торжеств Красноярской филармонии открылся вернисаж «Дмитрий Хворостовский: Дон Жуан и герои романтической эпохи», где представлены живопись и графика, созданные специально для фестиваля и вдохновленные творчеством маэстро произведения художника Асхара Муриева, а также оригинальные сценические костюмы легендарного баритона из собраний Венской государственной оперы в Австрии, а также Ателье Тирелли в Италии. Костюмы были выкуплены для фестиваля и останутся в Красноярске. Художником по свету экспозиции, а также музыкальных постановок фестиваля выступил американец Эй Джей Вейссбард, один из самых востребованных в мире художников по свету.

В рамках цикла «Лучшие голоса мира» 17 октября состоялся концерт итальянского бас-баритона Луки Пизарони и австрийского пианиста Кристиана Коха, которые представили элегантную программу из сочинений Винченцо Беллини, Франченцо Паоло Тости, Франца Шуберта, Шарля Гуно, Камиля Сен-Санса, Кита Джарретта, Джорджа Гершвина и Коула Портера. Мастерство и артистизм Пизарони, который выступает в Большом театре, Метрополитен-опере, Ла Скала, Опере Сан-Франциско, Баварской и Венской государственных операх, внесли новые краски в классические произведения программы, а современная часть в финале только украсила выступление.

Невозможно не отметить сольное исполнение австрийского пианиста Кристиана Коха «Экспромта для фортепиано №3 соль-бемоль мажор» Франца Шуберта. Его тонкая, проникновенная трактовка этого произведения трогает слушателя до глубины души. Пианист, органист, дирижер, ответственный концертмейстер Кристиан Кох преподает в Университете музыки и искусств Вены, он один из лучших специалистов в области музыки Средневековья, Возрождения и барокко. Без сомнения, сольный концерт Коха только украсил бы фестиваль, хотя сам музыкант признается, что не привык выступать соло.

Фильм берлинской кинокомпании EuroArts и французского режиссера Анаис Спиро, созданный на фестивале в 2019 году, был показан в красноярском Доме кино 19 октября. В нем были продемонстрированы одноактные оперы Сергея Рахманинова «Алеко» и «Скупой рыцарь», которые были представлены на фестивале два года назад. Титульные партии в операх исполнил баритон Сергей Лейферкус.

20 октября актер и телеведущий Юлиан Макаров представил литературно-музыкальную композицию «Жизнь героя», посвященную важнейшим событиям в биографии Дмитрия Хворостовского. За импровизацию на органе отвечал Кристиан Кох.

На самом деле, Макаров на выступлении коснулся жизни Хворостовского лишь во вступлении к литературному вечеру, сам концерт состоял из стихов, которые в той или иной мере, по мнению чтеца, касаются жизни знаменитого баритона. Открывая вечер, Макаров сказал: «Эта программа названа «Жизнь героя». В отличие от героев сказочных, мифологических, жизнь Дмитрия Хворостовского, создававшего в своих оперных партиях нечто совершенно несказанное, была не столько подвигом, скорее, подготовкой к нему. Впрочем, может быть, эта скрытая от сторонних глаз работа и была его ежедневным подвигом. Вся жизнь стала служением. Каждая новая роль, каждый новый персонаж, будь то Ленский, Симон Бокканегра, Родриго, Риголетто, Елецкий, или трагические герои знаменитых свиридовских циклов на слова Есенина и Блока – все это требовало от него не видимых для зрителя усилий, преодоления, в том числе, и самого себя, открытий. И этот вечер – наша, во многом абсолютно импровизационная попытка с моим музыкальным братом, профессором музыки из Австрии Кристианом, оказаться среди стоп четверостиший, среди тех построений и образов, которые дарили гениальные, избранные поэты. Оказаться среди тех, кто сопровождал его на протяжении всей жизни, и вместе с его композиторами, вместе с его семьей сделали его таким, каким нам его сегодня очень не хватает. Эта программа сделана в рамках только этого фестиваля, только для него и будет исполняться лишь один раз».

Импровизационный характер программы, в которой прозвучали стихи русских поэтов разных эпох (Александр Блок «Благословляю все, что было…», Сергей Есенин «Иорданская голубица», Афанасий Фет «В молчаньи ночи тайной», Владимир Высоцкий «Баллада о двух погибших лебедях», Давид Самойлов - "Моцарт в лёгком опьяненьи шёл домой..." и другие), видимо, не позволил Макарову пояснить зрителям, по какому принципу он отбирал стихотворения для вечера, и как они соотносятся с жизнью знаменитого баритона, не посчитал он нужным и указать исполняемые произведения в программе вечера или как-то обозначить их связь с Хворостовским.

Тем не менее, фестиваль в Красноярске как явление – хороший повод поговорить о жизни одного из лучших баритонов мира. Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года. Отец, Александр Степанович – инженер-химик, любил петь и играть на фортепиано, мама, Людмила Петровна, врач-генеколог. Хулиганистый мальчишка с правого берега (не самый элитный район Красноярска) быстро проявил склонности к музыке, во многом благодаря отцу, который впоследствии станет главным другом и соратником Хворостовского в его карьере. Дмитрию повезло: в период его взросления культура в городе переживала расцвет, открываются новые театры, филармония, училища и институты искусств, все это стало благодатной почвой для развития таланта. Дмитрий заканчивает музыкальную школу, затем Красноярский институт искусств, становится солистом Красноярского театра оперы и балета с 1985 по 1990 год. Все эти учреждения сегодня носят имя Дмитрия Хворостовского.

Переломным моментом в жизни певца становится 1989 год, когда он одержал победу на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе. После этого лучшие театры мира приглашают Хворостовского к себе: театр Ла Скала, Венская государственная опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера, Метрополитен-опера, Мариинский театр, московский театр «Новая Опера», оперная сцена Зальцбургского фестиваля.

В 1994 году Дмитрий Хворостовский переезжает жить в Лондон, выступает с лучшими мировыми оркестрами (Нью-Йоркским филармоническим, Симфоническим Сан-Франциско, Роттердамским филармоническим), и дирижерами (Валерий Гергиев, Евгений Колобов, Юрий Темирканов, Владимир Федосеев, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Майкл Тилсон Томас).

Помимо ярких оперных партий, Хворостовский исполняет произведения камерного, кантатного и ораториального жанров («Песни странствующего подмастерья» и «Песни об умерших детях» Г. Малера, «Сюита на слова Микеланджело» Д. Шостаковича, «Песни и пляски смерти» М. Мусоргского, «Отчалившая Русь» и «Петербург» Г. Свиридова.), а также духовные произведения, с которыми выступает по всему миру. Певец дружит с композитором Георгием Свиридовым, который посвящает ему вокальный цикл «Петербург» на стихи А. Блока.

В июне 2015 года появляются объявления об отменах концертов Хворостовского в связи с диагностированной у музыканта опухолью мозга. Певец героически борется с болезнью, выступая на лучших сценах мира. 2 июня 2017 года Дмитрий Хворостовский, уже тяжело больной, с вывихнутым плечом, дает прощальный концерт для своих земляков в Красноярске, после которого ему сразу же присвоено звание почетного гражданина Красноярского края. Многие зрители плачут и приветствуют каждый выход на сцену Дмитрия стоя. Сам Хворостовский тоже переживает этот момент очень эмоционально.

22 ноября 2017 года семья Хворостовского сделала объявление о том, что «после двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно умер этой ночью, 22 ноября, в кругу семьи рядом со своим домом в Лондоне». Свой прах Хворостовский завещал кремировать и разделить на две части, одна капсула с прахом похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая – в Красноярске, на территории Сибирского государственного института искусств.

Создатели Фестиваля Дмитрия Хворостовского говорят о том, что знаменитый на весь мир баритон возвращается к себе на родину в образе фестиваля, чтобы утешить любимый город лучшей классической музыкой.

Фото: Александр Паниотов/Культура24. Фотографии предоставлены организаторами фестиваля.