Искусство и станки: в России прошла «Ночь заводов»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА, Чехов, Московская область

«Культура» побывала на Чеховском заводе энергетического машиностроения и задумалась о судьбе промышленных предприятий в постиндустриальную эпоху.

Если театр начинается с вешалки, то завод, конечно, с проходной. Территория АО «Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ» — бывшего градообразующего предприятия подмосковного Чехова — встречает доской почета. Добротной и привычно-советской, с портретами не менеджеров, а токарей и сталеваров. Правда, напротив вдоль стены «выстроились» современные скульптуры — разноцветные пиксельные фигурки. Арт-объекты разглядывает веселая компания. «Ром, мы встретили конкурентов», — обращается один из гостей к другому: в последнем безошибочно узнаешь Романа Ермакова, автора многих паблик-арт проектов. «Это Люблинский», — экспертно оценивает пиксельные фигурки Ермаков (Андрей Люблинский — художник и дизайнер, самая известная работа — «Красные человечки» в Перми. — Культура). «Еще в полосочку покрасить», — подначивает собеседник Ермакова. «Нет уж, полосочка за мной!» — твердо заявляет Роман, фирменные работы которого — «танцующие» раскрашенные в полоску скульптуры.

Диалог для заводской территории необычный. Добавьте сюда сгущающиеся сумерки и фланирующую толпу, и получится всероссийский фестиваль «Ночь заводов», премьера которого состоялась 12 августа. Его онлайн-версия была презентована еще в ковидном 2020-м: ее готовили члены команды Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Акимова и Дарья Маликова и приглашенные эксперты Дмитрий Москвин и Екатерина Гандрабура. Тогда зрителям предложили видео-экскурсии по уральским промышленным объектам: можно было «побывать» на старинной ГЭС в Погорах или деревянной башне-градирне Владимира Шухова в Североуральске. Нынешняя акция приобрела всероссийский масштаб и вышла в офлайн: ее организатором выступил Центр поддержки и развития современного искусства «За Арт» (он также является организатором Уральской индустриальной биеннале) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвовали 18 объектов из 16 регионов, в том числе — Александровский (Онежский тракторный) завод в Петрозаводске, ЗапСибНефтехим в Тобольске, Калининградский вагоностроительный завод и Большая Ивановская мануфактура. Многие из них действующие, хотя, например, Воскресенский завод в Башкирии, старейший медеплавильный завод Урала и России, был закрыт еще в начале XX века (когда цены на чугун упали, и предприятие стало нерентабельным) и теперь превратился в арт-центр.

Чеховский завод энергетического машиностроения присоединился к фестивалю неслучайно: здесь давно проводят художественные акции. Например, в цехах ЧЗЭМ в 2019 году представили site-specific оперу «Мистерия высокого давления», а в 2022-м — театральный спектакль Rелокация. Кроме того, два года назад был анонсирован проект арт-кластера «Энергомаш»: его планируют возвести на территории завода, не задействованной в производстве. В одном из ангаров уже открылось арт-пространство, в другом работает картинг, а еще в планах — создание гостиницы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Благо территория позволяет: целых 37 гектаров. При этом завод, существующий более 80 лет, остается действующим: он производит трубопроводную арматуру для энергетики, в том числе — нефтегазовой, химической и ядерной. Как рассказал журналистам генеральный директор Денис Ефимов, продукцию завода поставляют в 50 стран мира: на все энергоблоки, построенные Советским Союзом, а теперь — «Росатомом».

И вот в действующие цеха на одну ночь пустили публику. Как призналась «Культуре» главный продюсер фестиваля Мария Туркина, на посещение ЧЗЭМ зарегистрировались онлайн более 600 человек. Еще 300 гостей, в том числе прессу, привезли организаторы. Так что получилось около тысячи посетителей. Для публики подготовили две инсталляции, созданные нижегородской студией dreamlaser. Первую — «a.r.r.c» — уже показывали на пражском фестивале Signal, а также в пространстве ЦЕХ* в Нижнем Новгороде и в Севкабель Порту. Теперь ее адаптировали под завод: помещения, где стоят станки, отделили «занавесом» из ткани, а оставшееся пространство разделили на четыре зоны. Темноту прорезали красные лучи лазеров: зритель словно оказывался в фантастическом фильме о будущем. В реальность возвращали голоса волонтеров, предупреждавших, что не нужно направлять камеры телефонов или фотоаппаратов на источник лазерного излучения — техника может сломаться. Впрочем, некоторые боялись даже проходить сквозь лазерные лучи, хотя когда лазер касается кожи, ничего не чувствуешь — это не больно и не горячо. По мысли авторов инсталляции, все изменения должны происходить внутри, в сознании, чтобы заставить нас рефлексировать, копаться в самих себе. Вторая инсталляция «Диалог», созданная специально для фестиваля, напротив подталкивала зрителей к взаимодействию с машинами. Запрограммированная картинка лазера сталкивалась здесь с действиями работника завода, перемещавшего гигантскую кран-балку под потолком. А по бокам от зрителей, в темноте, стояли притихшие станки, не отделенные даже символической перегородкой.

Выйдя из цеха, ты оказывался один на один с влажной летней ночью: треск сверчков, непривычно яркие звезды с нависшим ковшом Большой Медведицы. «Ночь заводов» продлилась до двенадцати, и, как положено сказке, завершилась с боем курантов — когда инсталляции начали демонтировать (чтобы освободить место рабочим), а припозднившихся посетителей отправили домой. Что унесут с собой люди, далекие от заводских будней? Возможно, они влюбятся к эстетику машин — как когда-то футуристы, попавшие под обаяние передовых технологий. Или погрустят об ушедшей индустриальной эпохе, глядя на зияющие окна некоторых цехов. Наконец, кто-то задумается о сложных отношениях человека и машины: луддиты безуспешно боролись с техническим прогрессом, грозившим им безработицей, а мы опасаемся искусственного интеллекта, который может лишить нас куска хлеба. Обо всем этом стоит поразмышлять — и, наверное, такая возможность еще представится. По крайней мере, организаторы надеются, что фестиваль теперь станет ежегодным.

Фотографии: Ярослав Чингаев / АГН Москва.