Русский лютье Тимофей Ткач: история фельдшера «скорой помощи», который стал лучшим гитарным мастером в стране

В конце февраля отметил бы свое шестидесятилетие Тимофей Ткач, один из самых известных гитарных мастеров современной России и основатель русской школы лютье (именно так называются мастера струнных инструментов).

Ткач совершил переворот в отечественном гитаростроении. До появления Ткача считалось, что за лучшими гитарами нужно ехать за рубеж. (Оно и неудивительно, ведь родиной шестиструнки считается Испания). Именно Ткач сумел переломить ситуацию: инструменты мастера и его учеников получили признание не только в России, но и на Западе.

Мастерить гитары он начал еще в школе. История классическая: мальчишкой занимался на шестиструнке, хороших инструментов было днем с огнем не сыскать, поэтому решил сделать инструмент самостоятельно. Сам удивился тому, что изделие звучало очень неплохо. Так с пятнадцати лет и до изрядного возраста начал время от времени заходить в мастерскую Валентина Мицкевича и делать там инструменты «для души». Свое занятие он считал просто хобби, способом «выпустить пар». Долгое время работал фельдшером на «Скорой», потом начал занимался установкой металлических дверей... И вдруг — вмешался случай. Его гитарный наставник уехал за рубеж и передал Тимофею оборудование и материалы. Так волей-неволей пришлось снять мастерскую и заняться изготовлением инструментов более плотно.

— На этом особо не заработаешь. В Российском реестре перечня профессий нет профессии «лютье»! — со знанием дела жаловался актер Юрий Стоянов, сам талантливый гитарист.

Не секрет, что для большинства талантливых мастеров изготовление гитар не является основным источником дохода. Кто работает сисадмином, кто токарем на заводе... Ткач был одним из немногих везунчиков, кто мог обеспечить себя ремеслом.

Одним из первых превосходство инструментов Ткача оценил гитарист Юрий Нугманов.

— В девяностых-двухтысячных я работал на теплоходе «Русь», у меня был инструмент Масару Коно, одного из лучших японских мастеров, но он не очень меня устраивал, — вспоминает Юрий. — У гитары был густой тембр, и она совершенно не подходила испанской музыке, которую я играл. Всё гудело, о том, чтобы играть быструю ритмичную музыку, не шло и речи...

В конце концов Юрий обратился за помощью к Ткачу. Тот подошел к делу дотошно: долго изучал чертежи, много думал, в итоге выполнил гитару в стиле известного испанского мастера Рамиреса. К удивлению исполнителя, инструмент обошел японского «коллегу».

В начале двухтысячных «распробовали», вернее, «расслушали», инструменты Ткача и другие гитаристы. С тех пор к Тимофею стали записываться в очередь на два года вперед.

Тимофея Вадимовича сравнивали с лесковским Левшой. Высшего образования он так и не получил, но, несмотря на отсутствие корочек, отличался большой скрупулезностью и видел то, чего не видели другие. Часто ему приносили «на лечение» «иностранцев». Дорогостоящие иностранные инструменты в наших условиях нередко начинали капризничать. Одна из гитаристок вспоминает, как ее дорогая немецкая гитара мастера Бернабе вдруг потеряла голос. Никто не мог понять, в чем дело. Но Ткач исправил проблему за секунды: послушал, покачал головой, а потом ювелирно обточил щепочку, подложил под порожек — и инструмент зазвучал лучше прежнего.

Тимофей Ткач с исполнительницей Марией Никулиной на пробах нового инструмента

— Гитара похожа на лук со стрелами, — учил Ткач. — Представьте себе, что вместо тетивы — струна. Если что-то нарушить, то стрела, то есть звук, полетит не прямо, а за угол...

Изучив архивы, Ткач сделал вывод: современные мастера непозволительно упростили конструкцию гитары. «Сами не помнят, для чего гитаре та или иная особенность». Потому новые наработки мастер внедрял дозировано, отмеряя по семь раз.

— Его гитары всегда можно было узнать по голосу! Это был очень ровный, очень классический звук, — говорит гитаристка, преподаватель Гнесинки Мария Никулина.

Мастер работал не быстро: всего два инструмента в год. Поэтому рождение нового инструмента становилось событием. Тимофей Ткач жил в сказочном тереме под Истрой, построенном Анатолием Рядинским. Сюда, в свой терем, Тимофей приглашал лучших музыкантов, способных обыграть новый инструмент.

Терем Тимофея Ткача, выстроенный Анатолием Рядинским, стал достопримечательностью Подмосковья

— Собиралось человек пятнадцать. Супруга, Евгения, очень гостеприимная и радушная хозяйка, готовила необыкновенный ужин. Пили вино, играли на гитаре — получался маленький домашний концерт, — вспоминает Никулина.

На одном из таких концертов исполнительница впервые взяла в руки гитару Ткача и была потрясена:

— Мощная, поющая! Играя на ней, я просто взлетела и поняла: это то, что мне нужно!

Один из последних и самых красивых инструментов Тимофей Ткач успел сделать специально для Марии Никулиной. Гитара вышла особенной, непохожей на другие. Обычно инструменты Ткача аскетичны, но ради Марии мастер изменил правилам и украсил головку перламутром...

Мастер умер скоропостижно, не дожив месяца до своего шестидесятилетия. Встал утром, потянулся и упал. Остались незавершенные планы, недоделанные гитары — и ученики, которые работают по всему миру, прославляя своего учителя и русскую школу гитаростроения.

Наследники по всему миру

Помимо гитар Тимофей Ткач изготавливал еще и скрипки, и гитарные смычки. А еще — воспитал плеяду выдающихся учеников. Самые известные из них — Владимир Дружинин, чьи работы выставляются в музыкальных салонах США, и Павел Гаврюшов, ставший легендой в мире музыки.

Гаврюшов руководил представительством японской компании по производству оборудования, имел в подчинении полтысячи человек, и дела у него шли более чем хорошо. Случайно столкнувшись с Тимофеем Ткачом, он бросил свое дело и пошел в ученики. Закончив обучение, Павел обосновался в Испании, где стал одним из самых известных гитарных мастеров. Именно ученик Ткача сделал любимую гитару актеру Юрию Стоянову.

Историческая справка. До сих пор эталоном конструкции гитары считается инструмент, выполненный испанцем Антонио Торресом. Он был плотником, мастерил гитары между делом, не превращая это занятие в профессию. Однако в 1850 году к нему обратился известный гитарист с просьбой сделать особенный инструмент. Мастер немного покобенился, но согласился. В итоге его конструкция стала эталоном.

— Торрес интуитивно попал в идеальные пропорции для инструмента: изменил корпус и создал идеальное соотношение верхнего и нижнего овалов и ширины талии, — рассказывал композитор Никита Кошкин в передаче «Мой остров — гитара».

Чтобы проверить свои выкладки, мастер соорудил шестиструнку из папье-маше, а не из древесины. Но даже сделанная из чего попало, гитара звучала прекрасно.

На разработки Торреса опирался и наш гитарный мастер Тимофей Ткач. Усовершенствовав некоторые моменты, он добился идеального баланса звука: ярких верхов, глубоких низов — и при этом не теряя середины.

Тимофей Ткач с осторожностью внедрял новые наработки и, создавая свои инструменты, опирался на школу испанца Антонио Торреса

Украсить золотом и бриллиантами

В последнее время в гитарных кругах обсуждают мастера Романа Благодатских. Обычные классические гитары отечественных мастеров стоят в среднем 300–400 тысяч рублей. Но Роман соорудил гитару по цене автомобиля. Его изделие стоит аж три с половиной миллиона! Для повышения цены мастер решил инкрустировать в гитару золото, бриллианты и сапфиры. Пока инструмент никто не приобрел. На форумах гитаристы похихикивают и цитируют «Формулу любви»: «У меня воз сена стоит десять рублей. — Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает».

