От ситца до перформанса: в Иванове завершился фестиваль «Первая фабрика авангарда»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА, Иваново

На колесе истории

Место, где время застывает

«Пошли мне сад на старость лет»

Фотографии: Варвара Гертье/предоставлены пресс-службой фестиваля «Первая фабрика авангарда»

Первое, что видишь в Иванове, ступив с «Ласточки», — удивительный конструктивистский вокзал: с нежно-голубыми стенами, метлахской плиткой и ткацким станком в качестве экспоната — напоминающим о славе «города ткачей». Еще несколько лет назад здание выглядело запущенным: загроможденное разномастными киосками, оно казалось темным и неряшливым. Но после грандиозной реконструкции, завершившейся в 2020-м, буквально наполнилось воздухом и светом. Причем, в интерьерах специально сохранили следы предыдущих переделок 1950-х и 1980-х, так что конструктивизм причудливо соединяется с пышным сталинским декором и алюминиевыми потолками времен Олимпиады-1980.«Красный» зал вокзала — появившийся как раз после ремонта 80-х — обычно используется под выставки. Вот и нынешний фестиваль «Первая фабрика авангарда» (генеральный продюсер — Ирина Голубева) открылся здесь проектом Егора Кошелева(куратор — Кирилл Светляков). Зритель, заглянувший в зал, попадает внутрь гигантского красного колеса. И ощущает себя белкой, бегущей по кругу: намек на бесконечное повторение исторических событий. Или же посетителем фантастического парка аттракционов, где образы минувшего прихотливо перемешиваются с современностью. Одновременно инсталляция напоминает гигантскую шестеренку — отсылка к машинам и механизмам, обожаемым футуристами. В общем, трактовок может быть масса. Важна и символика красного цвета — от праздничных народных костюмов до революционного стяга, ассоциирующегося с пролитой кровью. Но главная идея — соотношение ритмов истории и личных траекторий: именно этому посвящены картины Егора Кошелева. В павильоне «Карусель» представлены виды Иванова — исторические и нынешние: с высокими колокольнями и заводскими трубами. Картина, изображающая гигантского слона, заставляет вспомнить не только о ярмарочных увеселениях, но и, например, о древнем великане, вырезанном на фасаде домонгольского Георгиевского собора в Юрьев-Польском. Или об ироничной поговорке про Россию как родину слонов. Картина с птицей Сирин в образе продавщицы мороженного тоже соединяет мифологию с действительностью. И заодно обыгрывает представление о «райском наслаждении», которое дарит сказочное создание — только не сладкоголосыми песнями, а с помощью замороженного десерта. Наконец, финальная работа являет собой ковер-самолет: разместившиеся на нем персонажи словно перенеслись с фотографий рабочих ивановских фабрик, а сама картина — явный оммаж легкой промышленности. В общем, путешествие на колесе истории получается весьма занимательным. Кстати, выставка продолжает работу и после завершения фестиваля: инсталляцию можно увидеть вплоть до 25 ноября.Отреставрированный вокзал напоминает, что Иваново считается негласной столицей конструктивизма. По крайней мере — одним из главных претендентом на этот титул. В 1920-1930-е здесь было построено более 50 конструктивистских зданий. В том числе — знаменитые дома-метафоры: дом-корабль, дом-подкова, дом-пуля и дом-птица. Было множество и менее известных, но тоже любопытных сооружений. На их фоне небольшой двухэтажный дом с облупившейся штукатуркой выглядит совсем уж невыразительным: типичная постройка первой четверти XIX века. И все же стоит задержать на нем взгляд. Этот желтый домик на улице Пушкина — или усадьбу Буркова — описывает в своих воспоминаниях французская писательница Натали Саррот. Дело в том, что родоначальница «нового романа», в ту пору — Наталья Черняк — провела здесь первые годы жизни: «Один и тот же образ, неколебимый, запечатлевшийся раз и навсегда... неизменно возникающий при слове «Иваново»... это длинный деревянный дом, множество окон по фасаду... Ни один дом на свете никогда не казался мне таким красивым. Настоящий дом из рождественской сказки... и к тому же — дом, где я родилась». Будущую писательницу рано увезли во Францию, ставшую ей второй родиной. И все же она не забыла отчий дом и в 1990 году, будучи уже глубоко пожилым человеком, приехала навестить его. Имя знаменитой соотечественницы носит ярмарка интеллектуальной литературы «Откройте», проходящая в рамках «Первой фабрики авангарда». В этом году она, кстати, побила рекорд посещаемости — 12 тысяч зрителей.В целом, фестиваль вместил в себя множество событий. От читки пьесы «Диковинные редкости покойного Дмитрия Геннадьевича Бурылина», посвященной известному ивановскому фабриканту, коллекционеру, основателю Музея промышленности и искусства, до аудиовизуального перформанса «Сирин выходит из комнаты» петербургского Молот-ансамбля, соединившего музыку современных авторов с древней славянской мифологией.А главным проектом стала выставкав Музейно-выставочном центре (куратор — Полина Могилина). Ее название отсылает к неспокойным временам, когда о стабильности приходится только мечтать. Еще «лиминальный» означает «переходный» — из одного состояние в другое, когда человек осознает нынешний статус как временный. Об этом, например, инсталляция Ады Морозовой, выполненная в виде автобусной остановки. Как сказала художница, остановка — это место, где «время немного застывает». И действительно: в такие моменты человек не живет полной жизнью, а всего лишь ждет, пока не попадет из точки «А» в точку «Б».Еще об одной лиминальной зоне рассказывает моровая изба, сшитая Радмилой Мигулиной из фланелевых халатов и подвешенная в воздухе. С одной стороны, она напоминает о древних обычаях. Моровые избы — прообразы избушки на курьих ножках — по некоторым сведениям предназначались для особых категорий усопших: например, умерших насильственной смертью. А еще по мысли Мигулиной это отсылка к психиатрической лечебнице. Как правило человека помещают туда на определенный срок и при этом вырывают из реальности. Пациент сталкивается с потерей социальной индентичности: если у него нет домашней одежды, ему выдают больничную — те самые цветастые фланелевые халаты. И на время ограничивают контакты с внешним миром — например, забирают телефон.В фантасмагорическое пространство погружает инсталляция Ростана Тавасиева «На дне». Смешалось все — и красные рыбки, плывущие в воздухе, и отсылка знаменитой картине Матисса из Пушкинского музея, и видео, в котором подводная съемка Лени Рифеншталь (пропущенная через красный фильтр) наложена на постановку Максима Горького «На дне» в театре «Современник» (в синем фильтре), и зритель может выбрать, какой фильтр — то есть взгляд на реальность — ему ближе. В углу лежит огромная плюшевая акула — напоминающая знаменитую игрушку из IKEA и одновременно — формалиновую акулу Дэмиена Херста. В общем, в лиминальном пространстве может быть не только страшно, но и весело-абсурдно. Убедиться в этом можно до конца работы выставки — то есть до 1 февраля 2026 года.Впрочем, не все локации фестиваля — а их было немало — вместились в Иваново. Можно было, например, отправиться за город, в село Ново-Талицы, и окунуться в тишину дома-музея семьи Цветаевых. Правда, сама Марина Ивановна здесь не бывала, но всегда хранила в сердце образ небольшого деревянного дома, где в течение 75 лет проживали три поколения ее семьи. Первым в Ново-Талицы в 1853 году приехал ее дед-священник: он служил в соседнем Свято-Никольском храме. Здесь же вырос ее отец Иван Цветаев, основатель Пушкинского музея: во дворе родового имения ему установлен памятник. В советское время рубленный домик был национализирован. Музеем он стал относительно недавно, в 1995 году, но удивительным образом сохранил дух дореволюционной эпохи.В рамках фестиваля здесь работала. Два вуза — столичный и ивановский — объединили усилия, чтобы в сотрудничестве с «Шуйскими ситцами» переосмыслить текстильные традиции региона — с оглядкой на атмосферу дома семьи Цветаевых. Куратором резиденции стал Дмитрий Буткевич, помощник ректора ГИТИСа по выставочной работе. Он рассказал журналистам: «Подготовка началась еще весной. Мы со студентами ГИТИСа отравились в Иваново, чтобы погрузиться в культуру, историю, традиции, жизнь региона. Ездили в Шую на фабрику и видели, как делают ситцы со старинными узорами. И везде нас принимали очень тепло».Как признался Дмитрий Буткевич, студенты-художники кафедры дизайна ИВГПУ в основном работали с текстилем. Правда, воспитанники факультета сценографии ГИТИСа ивановский ситец тоже не обошли вниманием. Например, Мария Самохина, создавшая скульптуру «Дирижер цвета», поделилась, что вдохновлялась рисунками тканей: «В голове возникали образы гномиков или домовят, живущих на фабрике. Цветовое решение для скульптуры я тоже взяла с исторического узора». К ткани авангарда обращалась и Пелагея Шатровская, автор работы, напоминающей цветастый ковер-сетку: «Это отсылка к ивановскому ситцу 1920-1930-х под названием «Новая деревня». Мне хотелось, чтобы классические рисунки ивановских ситцев продолжили жить в новом более масштабном варианте. Для меня эта работа — некий прозрачный забор между прошлым и будущим, через который видно насквозь».Впрочем, творчество и жизнь Марины Цветаевой интересовало ГИТИСовцев не меньше тканей. Полина Вылегжанина представила панно, на котором изобразила Марину Ивановну: «Вся ее поэзия, как и жизнь, пронизаны ощущением, что она чего-то недополучила — дома, спокойствия, умиротворения. У нее есть стихотворение «Сад» со следующими строками: «Пошли мне сад./ На старость лет». Она всегда говорила, что Ново-Талицы — ее истинная родина, где она мечтала побывать. И в моем представлении, сад, который «ни шажка», «ни глазка» и о котором она мечтает после смерти — и есть вот этот сад. Так что в моей работе она наконец возвращается домой».Выставка работ участников арт-резиденции продолжила работу и после завершения фестиваля. А участники «Первой фабрики авангарда» разъехались по городам — с надеждой через год вернуться сюда же, в Иваново, ставшее за семь лет существования смотра настоящим домом.