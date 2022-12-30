Империя по необходимости: 100 лет назад был образован СССР

30.12.2022
Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».
Свалившаяся им прямо в руки власть над страной размером в одну шестую суши Земли и то, что они смогли удержать бразды правления в безнадежной, казалось бы, ситуации, в какой-то момент произвело у вождей известную перемену ума. Острота внутрипартийных споров о госстроительстве нарастала по мере того, как становилось все более очевидно: мировая революция откладывается на неопределенный срок (как минимум), а значит, придется строить государство, и чем больше, мощнее и сплоченнее оно будет, тем лучше.
Только вот целеполагания у вождей обнаружились разные. Кому-то огромная, могучая страна требовалась лишь как центр сбора и организации мировых революционных сил — этакое необходимое и сугубо временное средство. Кто-то, пусть сперва и не вполне осознанно, ощутил личную ответственность за продолжение исторического бытия России, причем с новой мессианской идеей, то есть обозначил сильное советское государство как цель, с вытекавшим отсюда сбором (собором) земель и особым, советским патриотизмом.
Две эти принципиально разные мировоззренческие линии (причем на базе одной и той же марксистской фразеологии) схлестнулись на исходе Гражданской войны при образовании Союза.
Споров и разномыслия в стане большевиков в этом вопросе поначалу не было. Концепту белого движения «Россия единая и неделимая» была противопоставлена доктрина о «праве всех наций на самоопределение», что привлекло националистов имперских окраин.
Но одно — лозунги, другое — реальное управление. Вопрос о самостоятельности республик («вплоть до государственного отделения») Ленин и компания решали, в каждом случае исходя из целесообразности, из того, пойдет ли это на пользу делу революции. Конституция РСФСР 1918 года, несмотря на термин «федеративная», провозгласила фактически унитарное государство, в котором все народы признавали над собой революционную власть в Москве. Полномочия национальных органов были, скорее, символическими, а «компактно проживающим» этническим сообществам предоставлялись областные автономии.
В конце 1918 — начале 1919 года появились первые автономные республики внутри РСФСР. Процесс начинался созданием Трудовой коммуны области немцев Поволжья и Башкирской АССР. К концу же 1922-го было создано уже девятнадцать автономий и две трудовые национальные коммуны — немецкая и карельская. При этом Наркомнац категорически запретил образование казачьей республики.
Вопрос с Украиной и Белоруссией, а также Грузией, Арменией, Азербайджаном, Абхазией, Аджарией, Южной Осетией (купно составившими химерную Закавказскую СФСР), с Дальневосточной Республикой, бывшими Хивинским ханством и Бухарским эмиратом — был для Кремля совершенно особый.
Украинские и грузинские (в меньшей степени — белорусские) товарищи лозунг о самоопределении восприняли с излишней серьезностью. Управляли республиками по-прежнему входившие в состав единой РКП(б) большевики, а декретом ВЦИК от 1 июня 1919 года было закреплено объединение «для борьбы с мировым империализмом» советских социалистических республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии. Документ предусматривал не только единые вооруженные силы и денежное обращение, но и объединение важнейших отраслей экономики, институций судебной власти. В Закавказье из Центральной России поступала продовольственная и другая помощь, однако тамошние коммунисты-националисты, кажется, были не прочь создать у себя независимые от РСФСР государственные образования.
От московского ВЦИК исходили абсолютно противоречивые друг другу сигналы: заявленное стремление к централизации дополнялось заигрыванием с антирусскими силами национальных окраин. К примеру, пантюркистам и «революционным горцам», как недавним союзникам против деникинцев, передавались большие, когда-то заселенные и освоенные русскими, территории. Нарком по делам национальностей Иосиф Сталин пытался противодействовать этим центробежным процессам. Скажем, попытку учредить в 1920 году особую «мусульманскую компартию» он решительно пресек.
В январе 1920-го Антанта сняла экономическую блокаду с РСФСР, что позволило последней заключить торговые соглашения с Англией, Италией, Норвегией. УССР при этом подписала отдельные контракты с Австрией, Чехословакией и некоторыми другими странами. Но западные бизнесмены и политики желали вести серьезные дела не с несколькими квазигосударствами, а с одним ответственным партнером. В январе 1922-го итальянское правительство от имени организаторов Генуэзской конференции пригласило к участию в ней лишь РСФСР как правопреемницу России. Для красной Москвы наступал момент истины — было необходимо единое советское государство.
22 февраля 1922-го в кабинете председателя ВЦИК Михаила Калинина представители восьми республик — Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Украинской, Грузинской, а также Бухарской, Хорезмской и Дальневосточной — подписали протокол, уполномочивший РСФСР представлять и защищать их совместные интересы в Генуе.
Эта прелюдия к созданию СССР заметно отличалась от апофеоза по составу участников.
Несколько ранее, в январе того же года, Сталин внес в Политбюро предложение начать подготовку к объединению земель и народов в единое государство. Важно отметить, что первоначальный, согласованный с Лениным проект предполагал наделение республик правами автономий, и никто против этого не возражал — кроме председателя СНК Украины Христиана Раковского. Тот выступал за федерацию со слабым центром — по сути конфедерацию.
Летом 1922-го была создана специальная комиссия (с участием представителей республик) под председательством Валериана Куйбышева, которая поручила Сталину разработать проект Союза на основах автономизации.
В сентябре генсек представил второй и третий варианты проекта, в которых черным по белому было написано: «В основу объединения положить принцип добровольности и равноправия республик с сохранением за каждой из них права свободного выхода из союза». То есть, вопреки распространенной легенде, Сталин не предлагал лишить кого-либо возможности сецессии — свободы выхода из союзного государства, просто по его плану (с которым были согласны практически все из руководства партии!) «большие» республики входили в состав РСФСР наряду с автономными.
В третьей редакции высшая власть Советской России становилась для всех «субъектов федерации» общей, а их независимость превращалась в номинальную. Более или менее самостоятельными в республиках оставались наркоматы юстиции, просвещения, внутренних дел, земледелия, рабоче-крестьянской инспекции, народного здравия и социального обеспечения. При этом полномочия ГПУ распространялись на все территории.
Спустя годы, перед принятием конституции 1936-го, давая интервью корреспонденту «Правды», ставший уже «отцом народа» генсек пояснит, что право на сецессию есть у всех союзных республик, если они достаточно большие по народонаселению (более 1 миллиона человек) и не окружены со всех сторон другими ССР.
Резоны сталинского плана автономизации были прозрачны и рациональны: незачем плодить бюрократию двух уровней, федеральную и республиканскую, ни к чему выстраивать их сложное взаимодействие, ведь предыдущие соглашения и так практически подчинили республики центру. Внутри федерации равными правами наделялись как большие, так и малые, уже получившие собственные автономии в РСФСР народы. Этот проект одобрили ЦК компартий Азербайджана и Армении. Однако у их соседей разразился дикий скандал, получивший название «грузинское дело». Созданная в марте 1922-го (для облегчения экономической интеграции) Закавказская федерация стала сильно мешать тифлисской верхушке, стремившейся к независимости внутри будущего Союза. Партийные руководители Поликарп Мдивани, Филипп Махарадзе, Александр Сванидзе и некоторые другие стали требовать вхождения Грузии в состав СССР как самостоятельной республики, а не части ЗСФСР. Секретарь Закавказского крайкома Серго Орджоникидзе в ярости обозвал их тогда «шовинистической гнилью». Когда же один из «старых большевиков» Акакий Кобахидзе назвал его в ответ «сталинским ишаком», горячий товарищ Серго врезал ему по лицу. Разбиравшая этот инцидент комиссия под председательством Дзержинского оправдала действия Орджоникидзе, после чего весь ЦК компартии Грузии в знак протеста подал в отставку.
Группа членов ЦК компартии Украины во главе с Раковским и вовсе уклонилась от обсуждения союзного договора. При этом «национально мыслившие» грузины и украинцы приезжали жаловаться тяжелобольному Ленину на Сталина с Дзержинским. Ильич тогда возмутился и написал письмо «К вопросу о национальностях или об «автономизации», обвинив генсека и его сторонников в русском великодержавном шовинизме. Вождь мирового пролетариата предложил свой план, предусматривавший равноправное вхождение в Союз всех республик, включая РСФСР.
При этом в ленинском плане, в отличие от сталинского, все республиканские наркоматы ликвидировались, превращаясь в общесоюзные! То есть этот вариант, по сути, был гораздо более жестко централизованным. Само же государство по Ленину должно было называться Союзом Советских Республик Европы и Азии (ССРЕиА). Потом, правда, вождь отказался от географической привязки ради вящего интернационализма: новое государственное образование обязано было принять в себя любые пожелавшие строить социализм страны.
В октябре и ноябре шла полемика двух главных лиц советской истории на тему будущего Союза. И если поначалу сталинские сторонники (например, Лев Каменев) призывали проявить стойкость в противодействии «национальному либерализму Ильича», то потом вместе со Сталиным вынуждены были уступить, приняв идею «независимых государств» вместо автономий. Пошли на этот компромисс отчасти из-за авторитета Ленина, а в основном из-за того, что такая форма больше устраивала националистов в республиканских компартиях.
Пойдя на уступку, сталинцы сумели сохранить предложенную схему госуправления с доминантой сильного всесоюзного центра. Правда, властная вертикаль получала «пристройку» в виде органов управления «независимых республик», при том что реальная власть все равно исходила от единой управляемой из Кремля партии. Российские институты и русская идентичность (в большевистской обертке) в этом Союзе негласно доминировали.
29 декабря 1922 года на конференции делегаций от РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. На следующий день документ был утвержден I Всесоюзным съездом Советов. Иосиф Сталин тогда провозгласил: «Сегодняшний день является днем торжества новой России… превратившей красный флаг из знамени партийного в знамя государственное».
В сталинской речи обращает на себя внимание слово «Россия», хотя сильно обольщаться на сей счет не стоит: позже генеральный секретарь громил «русский великодержавный шовинизм» не менее беспощадно, нежели сам Ленин.
Но есть тут одна историософская тонкость: даже под пятиконечной звездой вместо креста, с земшаром вместо двуглавого орла на гербе и «Интернационалом» в качестве гимна руководители СССР были вынуждены строить свое государство, опираясь на русскую имперскую традицию. А иного в России, как бы она ни звалась, не дано!
Беда в том, что компартия оказалась недолговечным и ненадежным стержнем. Когда он заржавел, прогнил, национальные кирпичи, из коих был сложен Советский Союз, посыпались в разные стороны. В этом смысле отличия ленинского плана от сталинского решающего значения не имели. Был ли шанс вывести страну из состояния идеологического конструкта, придав ей новые, более традиционно-естественные формы? Наверняка, но это — тема отдельного разговора.