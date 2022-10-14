Большое гнездо: исторические вехи и достопримечательности подмосковного Дмитрова

Владислав ЩЕРБАК

Материал опубликован в майском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

История Дмитрова началась с того, что Юрий Долгорукий, собиравший в этих местах дань, по какой-то причине задержался близ расположенного в низине, посреди болот, поселения и построил тут крепость. Здесь же родился сын великого князя. Детям в ту пору нередко давали по два имени (мирское и церковное), поэтому его, Всеволода III, после крещения величали Дмитрием (окрестили в честь святого великомученика Дмитрия Солунского). Для города это стало благом хотя бы потому, что впоследствии историки не выдумывали иных значений топонима. А еще многодетного Всеволода прозвали Большим Гнездом: у него было 12 чад.

Сколько ни копали в этих местах в 2000-е специалисты Института археологии РАН, глубже пластов X века ничего найти не удалось. Правда, выяснили, что крепость в середине XII столетия была возведена над еще более древним искусственным возвышением. Согласно летописи, случилось это в 1154 году: «В лето 6663 родися велиикому князю Юрью Долгорукому Влодимеричю Маномашу сынъ Дмитрей и отець его прозва его Всеволдомъ, и заложи отець... град на реце на Яхроме и нарече имя ему Дмитровъ по имени сына своего... понеже тамо родися».

Изначально городок был не только пограничной твердыней Владимиро-Суздальской Руси, но и торговым портом. Судам, шедшим по Яхроме к реке Сестре, город было не миновать, к тому же неподалеку течет ведущая в Оку Клязьма, куда от Дмитрова посудины тянули волоком.

Междоусобные войны, понятное дело, никому ничего хорошего не несли. Черниговский князь Святослав с Большим Гнездом довоевался до того, что в 1180 году Дмитров сжег. Однако некоторое время спустя порт-крепость воскрес под чутким руководством законного наследника Ярослава Всеволодовича. В 1214-м на эти земли позарился его брат Владимир, но дмитровчане успешно отогнали непрошеного гостя.

В начале XIII века город относился к Переяславскому княжеству (со столицей в Переславле-Залесском). В 1247-м появилось еще одно — Галицко-Дмитровское. Его после смерти князя Давида поделили сыновья: Федор взял себе Галич, Борис — Дмитров, который в 1364 году перешел к состав уже княжества Московского.

Татаро-монголам город явно не нравился: в 1238-м его разграбил Батый, в 1293-м — Тудан, а Тохтамыш в 1382-м еще и сжег. В 1408-м сюда с аналогичными целями наведывался хан Едигей. Раз за разом Дмитров воскресал, как у нас принято говорить, из пепла. Живучесть русских городов привела в 1380-м к Куликовской битве. Дмитровчане создали тогда собственную дружину. Полегло среди них немало, после сражения только бояр недосчитались около двадцати.

Относительно добрые времена пришли в первой половине XVI века, когда тут княжил сын царя Ивана III Юрий. Значение торгового пути через Дмитров быстро выросло — ладьи с товаром шли к Москве. Родственные связи Юрия Ивановича городу весьма пригодились: еще в 1489 году сюда переселили купцов из Вятки. Бойкая торговля шла и с югом (вплоть до Каспия), и с Русским Севером. За достатком последовало время строительства каменных соборов и монастырей, «чтобы все было как у людей».

В конце XVI века, еще при Иване Грозном, Русь накрыл кризис. Когда земли оказались поделены на опричнину и земщину, Дмитров сперва оставался за боярами и местным князем Владимиром. Но того, последнего из удельных властителей, казнили, и город перешел к опричникам. Чуда не случилось — торговля по-прежнему чахла.

Ко всем бедам добавились нахлынувшие поляки. В январе 1610-го после 16 месяцев безуспешной осады богатого Троице-Сергиевского монастыря озлобленный неудачей гетман Ян Сапега со своим недобитым войском Дмитров взял. Преследовавший захватчика князь Михаил Скопин-Шуйский действовал поэтапно: отряды лыжников разбили сторожевую заставу, а само войско напало на союзников врага казаков. После этих сражений гетман с горсткой гарнизона заперся в крепости, князь же пошел брать другие города. Дождавшись припасов от поляков, Сапега оставил разоренный Дмитров, в котором оставалось всего около ста жителей (считай — село). Но затем мало-помалу сюда приходили новые люди, надо же было кому-то поставлять осетрину с Волги в Москву. Долгожданное оживление торговли наступило тогда, когда для всех стало очевидным особое значение речного пути к недавно построенному Санкт-Петербургу.

К концу XVIII века Дмитров стал уездным центром. Доля купеческого сословия здесь была на порядок больше, чем в среднем по стране. Богатый город привечал гостей, как и Тула, пряниками-разгонями. Развернулось строительство, деревянные церкви переделали в каменные. В 1784 году появился регулярный план застройки.

Ранее разработали герб, где в верхней половине изобразили московского Георгия Победоносца, а на нижнем поле, на горностаях, поместили четыре короны (вспомнили, что в 1301 году тут в дружественной обстановке прошел съезд четырех князей Северо-Восточной Руси, после чего распри на четыре года стихли).

В 1883-м к этим символам добавили еще одну корону (большую, поверху), два молотка и ленту. В 1991-м горожанам вернули тот герб, что попроще и постарше.

В Отечественную войну 1812 года, в октябре, сюда ненароком заскочил французский отряд. И тут же выскочил: русская армия была на подходе.

Во второй половине XIX века, в начале эпохи строительства железных дорог, древний город поначалу обидели, обделили: к Санкт-Петербургу магистраль повели через Клин, к Ярославлю — через Сергиев Посад. При этом речное судоходство медленно, но верно теряло спрос, и город хирел. К началу XX столетия власти опомнились и прямо через Дмитров кинули ветку до Савелово.

К началу Первой мировой местная литейная мастерская превратилась в завод Галкина, на котором производили детали Царь-танка. Испытав его тут же, неподалеку, в серийное производство машину так и не запустили.

Нахлынувшая с красноармейским отрядом советская власть быстро захватила здесь почту, телеграф, вокзал и т.д. В августе 1918-го местные озлобленные крестьяне перебили продотряд, за что были расстреляны на следующий же день.

Черной полосой в истории города стал период строительства канала Москва — Волга (ныне канал им. Москвы). Его пустили через город, снося церкви и жилые кварталы. Данное направление утвердили в июне 1931-го, а чуть позже приняли решение о создании Дмитровского исправительно-трудового лагеря. Под его нужды освободили от архива Борисоглебский монастырь. Дмитлагу также передали несколько городских зданий, для инженеров и других вольнонаемных построили новый квартал.

Число живших в холодных бараках заключенных единовременно доходило до 200 тысяч. Всего за период строительства их работало более миллиона. Гибнувших поначалу зарывали в отвалы, а позже стали отвозить подальше, чтобы не портить водоснабжение столицы. Навигацию открыли в июле 1937-го. Скрывая «перегибы», расстреляли лагерное начальство. И все же грандиозная стройка дала толчок развитию города: остались производственная база, объекты инфраструктуры, жилищный фонд, а главное — новая водная трасса на север страны.

В начале Великой Отечественной отсюда эвакуировали экскаваторный завод (бывший Галкина) и перчаточную фабрику. В конце ноября 1941-го рвавшиеся к Дмитрову фашисты были остановлены южнее, на Перемиловской высоте. 5 декабря советские войска перешли в контрнаступление. (В 2008 году героический Дмитров получил почетный статус «Город воинской славы».)

В 1960-е началось возведение Северной промышленной зоны и жилых кварталов к ней. Дома в Дмитрове строили постоянно, с перерывом на 1990-е.

Сегодня у 68 тысяч горожан есть развитая инфраструктура, многочисленные средние учебные заведения и десять филиалов вузов. Работать людям есть где, список действующих производственных и обслуживающих предприятий внушителен.

«Болота, окружающие Дмитров, всегда наполнены лягушками. Прохожие и проезжие постоянно были оглушены кваканьем», — утверждал в «Сказаниях русского народа» Иван Сахаров. По местной легенде, квакуши, подобно римским гусям, однажды спасли город от набега, так что их здесь, в общем-то, почитают. Среди двух десятков городских фонтанов особенно выделяется «Ожидание» с четырьмя изваяниями лягушек: одна — со стрелой, три — в мечтаниях. В фонтане «Лилии» насчитывают до 140 земноводных. Также в Дмитрове есть отель «Принцесса Лягушка» и Музей лягушки, расположенный в галерее «Мечта туриста».

Малая родина прославленного вратаря Владислава Третьяка по праву считается столицей зимних видов спорта Подмосковья. Здесь имеется даже женский хоккейный клуб «Торнадо». Кроме того, окрестности «утыканы» горнолыжными базами. А летом неподалеку от Дмитрова ежегодно проходят международные соревнования тепловых аэростатов — зрелище красочное, захватывающее.

Для полноты позитивной картины осталось добавить такой факт: с 2012 года в сентябре тут проводят Фестиваль моркови. Из корнеплодов возводят мельницы и троны, корабли и паровозы...

Приоритетной достопримечательностью является Дмитровский кремль. Его бревенчатые стены в 1610 году сожгли поляки, однако большой земляной вал находится все там же. Почти километровый по периметру, он поднимается от земли на высоту до 15 метров. В 1980-е был восстановлен фрагмент рва, который прежде окольцовывал крепость. Для создания атмосферы старины в 2004 году возвели Никольские башенные ворота. Когда-то они дважды горели, но теперь-то как без них?

На территории кремля находятся Успенский собор XVI века, а также административный комплекс начала XIX столетия и ряд зданий того периода: тюремная Елизаветинская церковь, гимназия, церковно-приходская школа, дворянское собрание. Перед «пожароопасными» воротами стоит часовня, возведенная в память о неудачном покушении на царя-освободителя.

О здешнем Борисоглебском мужском монастыре упоминалось еще в 1472 году. Сохранившийся на его территории собор относят к началу XVI века. При Советах здесь размещались музей, архив, управление Дмитлага, в войну — воинская часть, далее — организации, квартиры... В 1993-м храм был возвращен РПЦ и восстановлен. У стен обители стоит уникальный памятник Борису и Глебу — две конные фигуры (что является редкостью).

Церкви, большинство из которых относятся к последней четверти XVIII века, уцелели в Дмитрове чудом. Сохранились любопытные усадебные постройки XVIII — начала XX веков. Цел и почти невредим дом местного предводителя дворянства графа Михаила Олсуфьева — тут окончил свою бурную жизнь революционер-анархист князь Петр Кропоткин.

В городе много памятников: Юрию Долгорукому, Дмитрию Солунскому, Серафиму Звездинскому, Кириллу и Мефодию, тому же Кропоткину. Кроме того, есть «Парк скульптур», где в бронзе представлены дмитровчане начала прошлого века: купцы, дворяне, учительница, богомолец...

В 2005 году среди городов с населением до 100 тысяч жителей Дмитров был признан самым благоустроенным в России. Стараниями дмитровчан таким он остается и в наши дни.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва