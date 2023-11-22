Ректор Московской консерватории Александр Соколов: «В «Артемьев-центре» царит андеграунд, из которого рождается авангард»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

При поддержке Министерства культуры прошла творческая встреча слушателей Академии Михалкова с ректором столичной консерватории Александром Соколовым и его коллегами, представившими уникальное арт-пространство «Артемьев-центр».

Новый, самый необычный московский музей расположился в сводчатом цокольном этаже правого консерваторского флигеля на Большой Никитской. Пространство преобразовано в уютный концертный зал, являющийся музыкальной лабораторией в реальном времени экспериментирующей в сфере синтеза мультимедийных и электроакустических искусств. Вдоль стен помещаются звучащие экспонаты, воплощающие новаторские приемы гармонических и анархических звукоизвлечений, в том числе — мимо нот.

Представляя инсталляцию, Александр Соколов раскрыл секреты своего прогрессивного детища:

— Приветствуя вас, отмечу заинтересованность написанную на ваших лицах — не скрою, нам хотелось вас заинтриговать. Консерватория изначально была задумана как синтез — под одной крышей, в перекрестном опылении у нас учат и учатся композиторы, исполнители, музыковеды. Проходя через эту призму все обучающиеся в наших стенах выходят и в театр, и на балет, и на живопись, и на скульптуру... Это дает возможность находить точки соприкосновения и говорить на языке искусства, который понимают все.

Место, где мы сейчас находимся, мы открыли для себя совсем недавно. Это здание конца девятнадцатого века, построенное специально для консерватории. Над нами находится Рахманиновский зал, ранее использовавшийся для исполнения церковной музыки. Позже открылся Большой зал, затем Малый, сейчас их четыре, включая камерный зал Мясковского. Казалось бы, собралась вся палитра, как вдруг мы обнаружили это помещение и стали думать, что с ним сделать... Не скрою, хотели открыть тут ресторан, но на Большой Никитской им никого не удивишь и, вообще, это не наш профиль. И тогда пришла мысль обыграть данное пространство, вдохновляющее на эксперименты и позволяющее реализовать то, что мы не успевали — в той части нашей жизни, которая устремлена вперед. Я имею ввиду человека, который закончил консерваторию и единственный из своего поколения провел всю жизнь в поиске тайн звука, пространства и их синтеза. Это Эдуард Николаевич Артемьев — удивительный, гениальный человек, непостижимо глубокой духовности. Он читал у нас лекции, тепло общался со студентами, и мы решили сделать его нашим духовным наставником и поэтому новый зал обрел имя «Арт-пространство Артемьева».

У нас давно существовал Центр электро-акустической музыки, первым шагом к его основанию стал неожиданный подарок из Франции — оборудование консерваторской электронной студии. Развитием этого андеграундного Центра занимались талантливые люди, но это происходило вне учебного процесса, на нашем чердаке. Итак, шаг за шагом, мы создали одну из самых современных студий и тесно связали ее деятельность с учебным процессом для образования композиторов и исполнителей.

В прямом и переносном смысле здесь царит андеграунд, из которого рождается авангард. Здесь мы охотно встречаем коллег из других областей. Один из ближайших проектов мы проведем со школой-студией МХАТа, магистратурой Виктора Рыжакова — наша совместная программа называется «Лаборатория по созданию и реализации музыкальных перформансов для композиторов, режиссеров и исполнителей «Психогеография». Этот термин придумал философ и режиссер, художник-авангардист второй половины прошлого века Ги Дебор. Он писал: «Психогеография это игровая сторона современного урбанизма. Через игровое понимание городской среды мы прокладываем пути непрерывного строительства будущего. Если угодно — это научная фантастика, но такая, которая разворачивается во фрагменте текущей жизни и предназначает все свои идеи к практической реализации непосредственно адресованной нам».

Идея в том, чтобы владеть пространством, придавая ему совершенно неожиданные контуры...

Ректор пригласил слушателей Академии к сотрудничеству и передал слово коллеге по арт-пространству — руководителю Центра электро-акустической музыки Николаю Попову и куратору выставки «Свободные колебания» Олегу Макарову.

Новый спикер рассказал, что арт-пространство работает с марта этого года в тестовом режиме. Первой выставкой, определившей галерейный стиль, стала «Музыка машин», в ее рамках читались образовательные лекции художников, представляющих аудио- и мультимедийные проекты. Центр электро-акустической музыки и Московский ансамбль современной музыки провели совместный конкурс «Москва. Звуки города», лауреаты смотра представили пять произведений в «Электротеатре Станиславский».

Запоминающимся, этапным концертом стало мультимедийное «Электробарокко» соединившее академические и экспериментальные способы музицирования. В конце мая здесь же зародился импровизационный фестиваль «Импросхема», получивший большой резонанс и собственный ансамбль «ЦИАМ-артист», изучающий и воспроизводящий новые электронные произведения. В арт-пространстве регулярно проводятся выставки, творческие встречи, конференции, лекции о современных приемах игры и техниках звукоизвлечения.

Затем спикер представил музыкантов, исполнивших авангардные пьесы на «электрофицированном» баяне, синтезаторе и дисклавире (электронная ипостась механического пианино - «Культура»), а затем и сформировавшую осеннее арт-пространство выставку «Свободные колебания». Дюжину звучащих экспонатов объединила «тема колебаний в широком диапазоне значений: от электромагнитных волн до психологических состояний, - отметили организаторы, - С точки зрения физики, свободные колебания возникают, когда система выведена из равновесия под действием внутренних сил. Для художников же часто внутренние колебания становятся импульсом к созиданию. Колебания находят выход через творчество, прокладывая путь к равновесию»...

Куратор Олег Макаров с гордостью продемонстрировал экспонаты, воспроизводящие разнообразные партитуры. «В большинстве использован принцип случайности, - отметил художник, - с незапамятных времен существовала «музыка для костей», в которой порядок нот или страниц партитур определялся бросками игроков в кости, это направление широко развивалось в двадцатом веке». В частности, на основе случайностей работает объект «Фанерон» — чемоданчик с колонками, воспроизводящими треки разной длины. Посетители могут организовать собственное звуковое пространство переставляя акустику в произвольном порядке. Так же работает аналоговый синтезатор Moon unit и дисклавир, с расположенным над ним монитором, на котором зритель может «вышивать» собственную мелодическую линию из трех визуализированных «нитей», отображающих разные музыкальные интервалы.

В коллекции представлены и занятные курьезы — советский телефон, периодически названивающий самому себе и помигивающий светящимся наборным диском или «Кубас» (карельский поплавок для рыболовных сетей - «Культура») - круглый брусок деревянного плывуна найденный на побережье Белого моря и использующийся в качестве шумовой грампластинки усиленной компьютерным патчем. Экспонат Modis-TD озвучивает изменение температур мирового океана, фиксируемое космическими спутниками. Гвоздь экспозиции — аппарат композитора Михаила Мясоедова «Чтение с листа». Эта работа «представляет собой алгоритмическую сонификацию классического нотного текста в реальном времени». Лазерный луч случайным образом «считывает» часть партитуры как графический рисунок, а не распознающая ноты компьютерная программа превращает их изображение в синусоидальные колебания, создающие своеобразный звуковой объем. Таким образом, этот экспонат воплощает собой общую идею выставки — музыкальной шкатулки, завораживающей электронной музыкой, обретающей полифоничной объем под сводами арт-пространства и «отражающей идеи влияния технологий на наше повседневное существование», а заодно воплощающей парадоксальный принцип «лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть»… По крайне мере, до закрытия, до тридцатого декабря.

Фотографии: Эмиль Матвеев / МГК им. Чайковского