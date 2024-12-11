Литературный форум на площадке Non/fiction собрал участников из 36 стран

Ольга СИЧКАРЬ

Организаторам удалось провести по-настоящему международное мероприятие: в Москву приехали писатели, филологи, переводчики и издатели из стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, Европы.

Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 26, проходившая в Москве в Гостином дворе с 5 по 8 декабря, как обычно собрала многотысячную армию посетителей (организаторы ждут, что общее их число в этот раз перемахнет красивую отметку в пятьдесят тысяч человек) и более 400 участников: издательств от мала до велика и представителей книготорговли.

На пресс-конференции, предваряющей начало выставки, глава компании-организатора Василий Бычков отметил, что на предыдущей, весенней Non/fiction издательства наконец-то зафиксировали некоторый рост продаж, и есть надежда, что этот тренд сейчас закрепится.

На 12 площадках на территории Гостиного двора за 4 дня прошло больше трехсот мероприятий — презентаций, встреч с авторами, лекций, круглых столов, дискуссий. Люди шли толпами — за книгами и увидеть или послушать интересующих авторов. Это было заметно даже по потокам, стекающимся от ближайших станций к зданию на Ильинке. Надо заметить, что в отличие от другой крупной книжной выставки, проходящей на Красной площади летом, здесь за вход нужно платить. Билет на один день стоил 450 рублей (льготный 250 рублей), а на все 4 дня 1000 рублей.

В этом году впервые книжная ярмарка соединилась с другим крупным событием — Международным литературным форумом, организованным Ассоциацией писателей и издателей России (АСПИР). На форум приехали писатели и издатели со всех концов света, благодаря чему и сама выставка-ярмарка значительно укрепила свой статус международной. Среди участников замечены французский писатель Ив Готье, писатель, композитор и режиссер из Бразилии Луис Карлос Рибейро Престес (мл.), переводчик, директор института иностранных языков Чанчуньского университета (Китай) Ван Цзиньлин, северомакедонский писатель Венко Андовски, писатель и переводчик Паоло Нори (Италия)…

Министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении на открытии Литературного форума 6 декабря отметила, что «мероприятие, организованное АСПИР, является важной платформой для обмена идеями и лучшими практиками в области литературы и творчества».

«Как хорошо, когда писатели, переводчики и издатели не варятся в собственном соку. И эта площадка позволяет им познакомиться, узнать друг о друге!», — порадовался, выступая на открытии форума, переводчик, президент Аргентинского общества Достоевского Алехандро Ариэль Гонсалес. Он добавил, что удивлен, какое большое место Россия уделяет переводчикам и переводам. «Это уникальный пример в мире!», — добавил он.

Один из участников форума переводчик с русского на хинди, филолог Сону Саини, рассказал, что сейчас, к сожалению, осталось мало переводчиков с русского на языки Индии и в последние 30 лет русская литература мало переводилась, например, на хинди. Но с недавнего времени впервые взаимодействие возобновляется: в конце ноября филологи из Индии уже во второй раз приехали в Россию в резиденцию переводчиков в Переделкино. Он рассказал «Культуре», что среди современных произведений на хинди недавно переведен роман «Лавр» Евгения Водолазкина и сейчас группа переводчиков работает над сборником рассказов Анны Шипиловой «Скоро Москва».

Международное литературное сообщество поучаствовало в рамках форума в 16 круглых столах с диапазоном тем от образования и поддержки литературного наследия до искусственного интеллекта, блогерства и экологии.

На одной из дискуссий с длинным названием «Искусство жить». Писатель в движении и писатель-затворник. Писатель как публичный интеллектуал» встретились представители литературного сообщества из разных уголков планеты: вице-президент Панафриканской ассоциации писателей (Зимбабве) Моника Мпамбаваши, писатель из Индии, специализирующийся на фэнтези, Гурав Моханти и редактор кубинского издательства Мария Александра Лойола Мойя. Со стороны России в дискуссии участвовали литературный критик Наталья Ломыкина и прозаик Екатерина Манойло. Разговор шел о том, как в современных условиях писателю выстраивать поведение, обязательно ли ему быть публичной личностью, активной в соцсетях, стоит ли высказываться на острые общественные темы?

Больше всех удивила публику Мария Александра Лойола Мойя, рассказав об эксцентричности кубинских и в целом испаноговорящих авторов. По ее словам, у них бывает, что писатель не приходит на презентацию собственной книги! И организаторы должны быть готовы к такому повороту. И рассказала вот такую характерную историю: «У нас есть трио очень популярных испаноязычных писателей: кубинец Леонардо Падура, испанец Хуан Мадрид и еще один писатель из Парагвая. Когда они выступают вместе, можно ожидать что угодно. Эта троица как-то выступала на голландской книжной ярмарке и на них, как обычно, пришла посмотреть огромная толпа народу. Они попросили издателей принести им каждому по 50 книг. А поскольку на испанском языке «презентация» означает буквально «забрасывание», они стали кидаться в публику своими книгами! Зрители были счастливы, писатели были счастливы, издатели горько плакали, потому что книги летали по залу», — рассказала она.

Мария Александра Лойола Мойя в интервью «Культуре» сказала, что она впервые в России и ей очень понравилась программа Литературного форума. Она слушала многие круглые столы и это было интересно и хорошо организовано. Кубинская гостья призналась: «Вернуться в Москву хочется обязательно. Единственное, хотелось бы более щадящую погоду!»

— Сразу после революции на Кубе в 1957 году был образован кубинский институт книги и очень быстро у нас стали публиковать произведения зарубежных авторов — в основном писателей из социалистических стран. Издательство, в котором я работаю (The Arte y Literatura Publishing House), существует с 1967 года и с момента появления оно занимается этим. Многие поколения кубинцев, и я в том числе, воспитывались на книгах авторов их социалистических стран. Но и сейчас современная российская литература очень интересна нашим читателям. Мы переводим довольно много современных российских авторов, например, у нас в издательстве вышли переводы поэтов Вячеслава Куприянова и Максима Амелина, прозаиков Сергея Лукьяненко и Александра Звягинцев, — рассказала Мария Александра.

Фотографии предоставлены АСПИР; фотограф - Василий Тихомиров.