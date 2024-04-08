Новизна как часть традиции: «Мистер Икс» в Московском театре оперетты

Александр МАТУСЕВИЧ

Премьерой сезона в главном опереточном театре страны стал хит Имре Кальмана: «Мистер Икс» предстал на московской сцене в версии, сочетающей традицию и новации.

Вообще-то оригинальное название оперетты короля жанра Имре Кальмана — «Принцесса цирка». Ее действие происходит в дореволюционном Петербурге, даже есть точная дата: 1912 год. У главных героев русские или похожие на русские имена, а под «цирком Станиславского», где разворачиваются первые два акта музыкальной пьесы, имелся в виду всем хорошо известный Цирк Чинизелли — первый каменный стационарный цирк России (1877), украшающий Северную столицу и сегодня.

Однако сразу, начиная с первой постановки в нашей стране — Московском театре оперетты в 1927-м, — действие переносили за границу — целиком в Вену (в оригинальном либретто в австрийской столице разворачивается лишь третий акт) или даже в Париж, а героев переименовывали на европейский манер: например, главная героиня Федора Палинская превращалась в Теодору Вердье, а мстящий ей великий князь Сергей Владимирович — в барона Кревельяка. Дело в том, что шедевр Кальмана родился уже в 1920-е, после мировой войны и череды революций, поэтому для самой России сюжет, повествующий об интрижке в среде аристократов, оказался как минимум неактуальным. Кроме того, как и у большинства европейских авторов, писавших про Россию, либретто Альфреда Грюнвальда и Юлиуса Браммера изобиловало неправдоподобными обстоятельствами и странными представлениями о русской жизни — для венской публики (мировая премьера прошла в театре «Ан-дер-Вин» в 1925-м) они были несущественны, а вот наша бы вряд ли оценила.

Иногда и у нас «Принцессу цирка» возвращают к исходному варианту (так было в предыдущей работе петербургской Музкомедии — она шла в Петербурге еще пару лет назад, или в советской экранизации 1982 года Светланы Дружининой), но в большей степени в России прижилась «парижская» версия — в особенности благодаря культовой экранизации «Ленфильма» 1958 года с неподражаемым Георгом Отсом в главной роли. Именно оттуда и прилипшее к оперетте отечественное название — «Мистер Икс».

Для Московского театра оперетты это название одно из знаковых: к хиту Кальмана здесь обращались не раз с самого основания труппы: только на памяти автора этих строк нынешняя постановка уже третья. Для нынешней премьеры взят привычный отечественному зрителю «парижский» вариант (в основе которого советское либретто Григория Ярона и Константина Грекова), но существенно переработанный Константином Рубинским — фактически это уже новое либретто, хотя в основном оставляющее канву неизменной. В этом существенное отличие от предыдущей премьеры театра — «Веселой вдовы», которую тот же Рубинский преобразовал радикально, сохранив лишь суть фабулы. На этот раз даже хитовая ария главного героя «Снова туда, где море огней» звучит в знакомом всем варианте Ирины Петровой, хотя многие стихи Рубинским и написаны заново.

Принципиальное новшество — авантюристка Пьеретта с малолетнем сыном Феликсом: таких героев не было ни в оригинальном венском варианте, ни в советском «парижском». Ее авторы спектакля вводят сразу для нескольких целей — еще в большей степени усилить комедийно-водевильный тон сочинения, а также по-новому объяснить развязку всей интриги. Пьеретта десять лет назад служила горничной у супругов Вердье, закрутила роман с мужем Теодоры и дядей Этьена (он же таинственный Мистер Икс) старым графом Вердье, забеременела от него и, чтобы скрыть это, оговорила племянника Этьена, а сама скрылась в неизвестном направлении. Теперь она вновь «всплыла», промышляя воровством кошельков у аристократов то во время циркового представления, то в их гостиничных номерах, — сделать это не трудно, поскольку Пьеретта устроилась опять горничной в отель «Лиловый кальмар» (в старой советской версии — «Зеленый попугай»), тот самый, что содержит мадам Каролина, строгая мамаша шалопая Тони, увивающегося за смазливыми циркачками. Поскольку музыкальных номеров от Кальмана у Пьеретты нет, авторы спектакля «дарят» ей вставной номер «из другой оперы» того же композитора — из оперетты «Герцогиня из Чикаго», который воодушевленно исполняет Василиса Николаева.

Есть и еще новичок — не поющий, но зато вполне исторически реальный персонаж: это художник Пикассо (разговорная роль Александра Фролова). В красных ботинках и красном шарфе он периодически появляется на сцене, получая заказы от богатых бездельников типа барона Кревельяка. Эпизодическая роль, таким образом, оправдывает новый мотив сценографии Сергея Новикова — в парижский буржуазно-аристократический контекст властно вторгается эстетика кубизма: костюмы циркового кордебалета расписаны «в стиле Пикассо», а в третьем акте в «Лиловом кальмаре» проходит целая выставка футуристических работ странноватого гения. Он же рисует и асимметричный портрет циркача, о котором «говорит весь Париж», — титульного героя оперетты.

Все эти новинки не только вполне допустимы для опереточного жанра, но дают избитому сюжету элементы новизны. Сказать, что версия Рубинского намного лучше или, наоборот, хуже множества иных прежних, затруднительно — скорее она просто еще один вариант, вполне допустимый и по-своему интересный.

В спектакле режиссера Валерия Архипова хватает привычного — того, за что мы любим оперетту. Юмор, высокий актерский тонус, обилие цирковых трюков (они здесь уместны как никогда — ими занимались Рафик Караханян, Дмитрий Тесленко и Юрий Савицкий), роскошь и многообразие костюмов. Есть невероятно яркие актерские работы. Например, шебутной интриган-барон в исполнении премьера театра Петра Борисенко. Или комическая пара «стариков» — в третьем акте ее феерически представляют звезда «Московской оперетты» Елена Ионова (Каролина) и Александр Каминский (Пеликан): это настоящий опереточный кураж. Не отстает от них по харизме и пара «простаков» — оттеняющие главную лирическую пару комические персонажи Тони и Мари в бойком исполнении Александра Бабика и Виты Пестовой. Центральная пара получилась по-опереточному царственной: Анна Золотова (Теодора) и Максим Катырев (Мистер Икс) — настоящие герои, притягивающие внимание зала. У них и самые сложные вокальные задачи — красивые яркие голоса с ними справляются эффектно, хотя Катыреву партия чуть низковата (зато он блистательно совладал с верхами), а у Золотовой верхний регистр на форте звучит менее благородно, чем хотелось бы.

Впечатляющее музыкальное качество обеспечивают не только звонкоголосые солисты, но и оркестр театра под управлением Константина Хватынца, играющий то витально, то щемяще лирично, почти вышибая из публики слезу. Общее достижение последних премьер театра — качественная подзвучка классического вокала, с которой научились работать. Микрофоны в классической оперетте — спорное решение, но, по крайней мере, теперь его реализация проходит на достойном профессиональном уровне.

Фотографии: Анна Леонтьева. Предоставлены Московским театром оперетты.