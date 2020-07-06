COVID-19 разденет вас перед государством

После пандемии мы вступим в «новый дивный мир», где вы окажетесь «голым» перед государством ровно так, как это происходит, когда вы приходите на прием к врачу. Вы же не отказываетесь раздеваться в его присутствии, даже если он другого с вами пола.Как только происходит нечто чрезвычайное, связанное с безопасностью людей, сразу неизбежно встает вопрос: сколько люди готовы заплатить за свою безопасность в новых условиях, чем готовы пожертвовать? И жертвовать приходится чаще всего не только деньгами и материальными ценностями, но и правами.После всплеска исламского терроризма и событий 11 сентября 2001-го в политике всех стран мира произошли такие изменения, которые многими воспринимались как наступление на права человека, и прежде всего права на неприкосновенность частной жизни. С тех пор все уже поняли: когда у вас берут согласие (а разве можно его не дать в реальной жизни, ведь тогда вы лишитесь доступа ко всем сервисам и услугам) на обработку персональных данных, то довершают оформление тотальной «слежки» при помощи big data. А ведь еще лет тридцать назад в ряде стран можно было летать самолетами без паспорта и по билету, оформленному на другое имя. А сейчас мы уже привыкли к тому, что сотрудники службы безопасности ощупывают нас, а сканеры фактически «раздевают догола».Аналогичные вещи произошли с банковской тайной: фактически ее больше нет. Правила compliance, хотя многим и кажутся избыточными и оторвавшимися от первоначально заявленных целей (борьба с финансированием терроризма), никто не оспаривает. Не хочешь им следовать — не пользуйся банками, живи в глухом лесу в землянке.Так будет и со многими мерами, которые вводятся для борьбы с пандемией COVID-19. Причем страны, считающиеся демократическими, вот-вот, кажется, будут готовы пойти по «китайскому пути». В КНР на фоне эпидемии введен фактически разрешительный порядок перемещения не только по стране, но и, по сути, за пределами своего квартала: каждому человеку присваивается уникальный QR-код, который отражает его иммунный статус (три состояния — «зеленый», «желтый» «оранжевый»), в том числе давая или не давая право на посещение общественных мест, включая магазины.В России в середине апреля более 60 процентов граждан, по опросам, поддерживали идею продления карантинных ограничительных мер. Это значит, люди готовы мириться с дальнейшим ограничением целого ряда своих прав. Полное закрытие границ страны вызвало единодушное одобрение, тогда как лет 30 назад именно свобода выезда считалась едва ли не главным достижением перестройки.Во Франции и Германии разрабатывают мобильные приложения для отслеживания иммунного статуса, хотя они пока не узаконены. Коронавирус с нами надолго, а сидеть на карантине годами не может позволить себе ни одна экономика мира. Google, Apple и другие IT-гиганты выражают готовность делиться с властями персональными данными с геолокацией для отслеживания «заразных людей». В Азии (Южная Корея, Гонконг, Тайвань) опробованы электронные браслеты для инфицированных. Ряд российских регионов закупают их для аналогичного трекинга. Московские власти вывели систему QR-пропусков для граждан и автомобилей. Вас ставят перед фактом: если ты хочешь просто выходить из дома, то должен смириться с тем, что государство будет следить за каждым твоим шагом. И даже когда карантинные меры ослабнут, возможность новой волны заражения воодушевит власти сохранить многие методы тоталитарного контроля. А обывательский страх заставит людей мириться с этими мерами, как они мирятся уже почти 20 лет с «антитеррористическими».Многие из этих мер будут закреплены на международном уровне. Можно предвидеть появление подобия «иммунных паспортов» по аналогии с тем, как были внедрены биометрические данные как средства контроля за трансграничными перемещениями людей. Одна арабская авиакомпания уже ввела обязательные экспресс-тесты на коронавирус для пассажиров. Такое может стать всеобщей практикой во всех аэропортах. Аккредитованные экспресс-лаборатории могут появиться при визовых центрах, и такой анализ станет обязательным для получения визы. Ваш «иммунный статус» станет одним из факторов, определяющим не только свободу передвижения, но и многие другие ваши права: право на работу, на выбор места жительства, на получение равного доступа к медпомощи (страховые компании получат доступ к информации о вашем иммунном статусе).После пандемии мы вступим в «новый дивный мир», все подробности жизни в котором пока нельзя описать. Но можно предсказать с уверенностью, что в этом мире вы окажетесь «голым» перед государством ровно так, как это происходит, когда вы приходите на прием к врачу. Вы же не отказываетесь раздеваться в его присутствии, даже если он другого с вами пола.