21.02.2020

Для обмена культурными ценностями требовалось утверждение закона парламентами обеих стран.

Благодаря этому обмен семи картин Николая Рериха, хранящихся в Сербии, на 166-й лист Мирославова Евангелия, содержащегося в России, вышел на финишную прямую. Об этом заявила ТАСС замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

«Мы тоже находимся на завершающей стадии, соглашение уже внесено в правительство, оно будет ратифицироваться. Буквально через две недели мы внесем в правительство соответствующий закон и будем полностью готовы к обмену этими ценностями», – сообщила она.

Согласно процедуре сначала пишется закон о ратификации соглашения, затем правительство вносит закон в парламент, после этого его должна будет утвердить Госдума, пояснила Ярилова. «Я думаю, что это будет очень быстро, месяц-полтора, мы рассчитываем успеть сделать это в весеннюю сессию Госдумы, учитывая наличие всех необходимых верхних поручений», –рассказала она.

24 января Народная скупщина Сербии приняла закон об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Николая Рериха. По словам министра культуры и средств массовой информации Сербии Владана Вукосавлевича, возвращение в Сербию культурной святыни станет для страны одним из важнейших событий.