20.02.2020

В этом году Антон Белов вошел в состав совета коллекционеров ярмарки.

Соответствующее решение было принято директором Музея современного искусства «Гараж» Антоном Беловым и основателем Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргаритой Пушкиной.

Музей современного искусства «Гараж» считается одной из самым динамичных культурных институций в России, с которым у Сosmoscow много общих ценностей и взглядов, пояснила Пушкина. «Мы рады анонсировать «Гараж» в качестве «Музея года». Я с нетерпением жду нашего сотрудничества с «Гаражом», – цитирует ее слова пресс-служба.

В течение всего года Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow и Музей «Гараж» будут реализовывать совместные проекты. Так, Фонд приобретет для коллекции музея три важных собрания, в том числе архив санкт-петербургской галереи Navicula Artis, рукописный альбом-каталог Евгения и Льва Кропивницких и архив Андрея Чиркова (Ремизова) с письмами Андрея Синявского.

Стенд музея будет представлен на ярмарке Cosmoscow с 10 по 13 сентября. Часть выручки от проданных билетов будет перечислена в эндаумент-фонд музея «Гараж».