Кирилло-Белозерский музей-заповедник подготовил эксклюзивные экскурсии для «Ночи музеев»

Кирилло-Белозерский музей-заповедник подготовил особые маршруты для участников «Ночи музеев».



Акция, охватывающая все площадки учреждения и его филиалы в Вологде и Ферапонтове, состоится 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.





Генеральный директор Юлия Веретнова пояснила, что для местных жителей и туристов разработаны уникальные экскурсионные программы. Один из треков под названием «Говорит и показывает реставратор» посвящен монастырской архитектуре. Посетителям представят новую постоянную экспозицию в Больших больничных палатах и проведут по церкви Ризоположения 1485 года — древнейшему деревянному храму на северо-западе Руси. Курировать события будут штатные реставраторы музея.





Маршрут «Подвиг и память» объединяет экскурсии по трем музеям. Гости увидят подлинные вещи, связанные с подвигами советских летчиков — уроженцев Кирилловского района, в Музее Евгения Преображенского, посетят патриотический концерт вологодских музыкантов. В выставочном комплексе «Народный дом» можно будет познакомиться с кружевными работами заслуженного художника России Галины Мамровской, чьи изделия создавались для Эдиты Пьехи и Хора имени Пятницкого. Также запланирована костюмированная экскурсия «Стрелецкий сказ» по крепостным стенам XVII века.





Экскурсия «Разговор с городом» включает посещение выставок «Телефонные истории», «Галина Мамровская. К 80-летию со дня рождения заслуженного художника России», а также экспозиции Музея Евгения Преображенского. Для участников модуля организуют мастер-класс и концерт.



