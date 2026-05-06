В Михайловском открылась выставка-рецепт «О вкусах не спорят»

В читальном зале научной библиотеки Государственного музея-заповедника Пушкина «Михайловское» открылась выставка-рецепт «О вкусах не спорят». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





В экспозиции представлены книги с рецептами разных блюд. Авторы выставки отталкивались от трапез, описанных в стихах и прозе Пушкина.





«У Александра Сергеевича, конечно, не так много эпизодов, связанных с застольем: бóльшую часть внимания он уделял другим сторонам жизни своих героев. Но отражения материального духа эпохи Пушкин, как блестки, гениально разбросал в своих повестях, поэмах, романах», — отметила руководитель библиотеки Пушкинского заповедника Людмила Беляева.





Беляева напомнила, что сам Пушкин любил простую домашнюю выпечку — пироги, пирожки, сдобу, — и сохранял эту привязанность на протяжении всей жизни.



