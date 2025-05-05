В Петербургской филармонии откроется фестиваль «Музыкальная коллекция»

Откроет фестиваль концерт, в котором примут участие Заслуженный коллектив России под управлением Дмитрия Лисса и выдающийся пианист Иван Бессонов.





В день рождения Чайковского в Большом зале Петербургской филармонии откроется XVIII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция».





Фестиваль стартует 7 мая, в день 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Мероприятие продлится по 3 июля и будет включать 25 концертов. В программу вошли выступления народного артиста России Николая Алексеева, дирижера Димитриса Ботиниса, а также звезд мировой музыкальной сцены: Владимира Спивакова, Хиблы Герзмавы, Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Николая Луганского, Бориса Березовского, Кристофа Барати и других выдающихся музыкантов.





В программу включены события, посвященные 80-летию Победы. В их числе — исполнение легендарной Седьмой симфонии Шостаковича сводным оркестром, состоящим из музыкантов Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса.









Фото: Стас Левшин/пресс-служба Петербургской филармонии