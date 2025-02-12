Более 70 работ выдающихся живописцев представят на выставке в Новосибирске

В Новосибирске впервые состоится выставка «сибирской Третьяковки».
На выставке будет представлена значительная часть постоянной экспозиции Иркутского художественного музея, включающая выдающиеся произведения Айвазовского, Репина, Левитана, Шишкина и других мастеров. В общей сложности зрители увидят более 70 живописных работ, сообщили в пресс-службе Новосибирского музея.
Выставка охватывает период с середины XIX до первой половины XX века и демонстрирует шедевры таких выдающихся художников, как Иван Айвазовский, Илья Репин, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Иван Крамской, Константин Маковский, Константин Юон, Давид Бурлюк, и других. Особое внимание будет уделено произведениям художников первого ряда, среди которых выделяется картина Репина «Нищая» — одно из самых известных полотен русского искусства в коллекции музея. Также интересен портрет императрицы Марии Федоровны, созданный высокооплачиваемым художником второй половины XIX века Константином Маковским.
Новосибирский художественный музей открылся в 1958 году и с тех пор собрал более 12 тысяч произведений искусства, включая живопись, графику, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства XVI–XXI веков.
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