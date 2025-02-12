В Ростовском областном музее изобразительных искусств откроется юбилейная выставка скульптора Сергея Олешни

В Ростовском областном музее изобразительных искусств откроется юбилейная выставка Сергея Олешни «Время. Люди. Скульптура».





Сергей Николаевич Олешня — выдающийся скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, профессор, академик Российской академии художеств и руководитель Южного отделения РАХ. 30 января 2025 года ему исполнилось 70 лет. Творчество художника глубоко связано с культурой России, и он по праву занимает одно из ведущих мест среди известных деятелей искусства страны, говорится в анонсе выставки.





Организаторы рассказали, что ключевой темой в творчестве Олешни является историческая тематика. Художник часто обращается к значимым личностям и событиям российской истории, создавая монументальные и художественные произведения, отражающие идеи величия Российской державы. Среди его работ — памятники императрице Елизавете Петровне в Ростове-на-Дону, Преподобному Сергию Радонежскому в Донецке, Святителю Иоанну Русскому в Краснодаре, основателям крепости святителя Димитрия Ростовского в Ростове-на-Дону, а также скульптурные композиции «Журавли» в военном-историческом комплексе «Самбекские высоты». Кроме того, он создал бюсты Дмитрия Донского и Петра Первого в Севастополе и другие значимые произведения.





Сергей Олешня многие годы успешно сочетает творческую деятельность с педагогической работой. Более 25 лет он преподавал в Южном федеральном университете, где основал специалитет и ассистентуру по специальности «Скульптура». В настоящее время он является профессором и руководителем мастерской скульптуры факультета искусств Академии архитектуры и искусств ЮФУ.





Выставка, приуроченная к 70-летию мастера и 50-летию его творческой деятельности, представит ретроспективу его творчества.





Фото предоставлено организатором