В Омске на год перенесли концерт Shaman

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, вынужден был экстренно перенести свой концерт, запланированный на 21 февраля в Омске. Артист сообщил об этом в своем Telegram-канале, объяснив ситуацию поклонникам.





Shaman отметил, что практически все билеты на мероприятие были распроданы, однако он с сожалением объявил о переносе. Причиной изменения даты стало его участие во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем», который пройдет в Южно-Сахалинске. Певец добавил, что выступление на фестивале будет транслироваться на Первом канале 24 февраля.





Ярослав Дронов извинился перед фанатами за возможные неудобства и выразил надежду, что концерт в Омске станет еще более запоминающимся после участия в фестивале. Новая дата выступления назначена на 6 февраля 2026 года, место проведения остается прежним — G-Drive Арена.









Фото: YouTube