Кинокритик Москвитин указал на «терапевтический» эффект фильма «Финист. Первый богатырь»

Кинокритик Егор Москвитин прокомментировал успех фильмов «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», которые завоевали зрительскую любовь в праздничные дни. По его мнению, ключевыми факторами их популярности стали семейная драматургия, связь с известными франшизами и так называемый «терапевтический» эффект.





Сборы этих картин в России в период с 1 по 8 января 2025 года достигли более 6 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года, когда фильмы собрали чуть меньше 5,8 млрд рублей. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), самыми зрелищными лентами уик-энда стали именно указанные фильмы.





Москвитин в беседе с ТАСС указал на несколько причин успеха этих проектов. Во-первых, он подчеркнул значимость семейного подхода, который привлекает зрителей всех возрастов в праздничные дни. Во-вторых, обе картины входят в известные франшизы, что усиливает интерес со стороны аудитории. Критик также отметил, что истории обеспечивают зрителям ясный терапевтический эффект, что особенно актуально в новогодний период.





Кроме того, Москвитин отметил, что «Волшебник Изумрудного города» заканчивается на интригующей ноте, что предполагает продолжение, хотя ожидания зрителей об этом не имели маркетинговой поддержки. Он обратил внимание на то, что критики выражали недовольство по поводу недостатка динамики в сюжете, однако эта особенность, по его мнению, даже привлекла детей, позволяя им учиться на примерах главной героини Элли.





Среди менее успешных отечественных проектов критик выделил фильм «Иван Царевич и Серый волк 6». Москвитин отметил, что причина низких сборов может заключаться в утомлении зрителей от многочисленных частей этой франшизы. Кроме того, он предположил, что мультипликационный проект не смог конкурировать с более масштабными лентами, такими как «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города», что привело к его недобору в прокате.





Сборы «Волшебника Изумрудного города» за указанный период составили 2 588 659 995 рублей, а «Финист. Первый богатырь» собрал 1 898 812 033 рубля, заняв второе место по итогам праздничных дней.









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