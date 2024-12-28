Ольга Любимова: крупнейшим международным проектом 2024 года стали «Русские сезоны»

Крупнейшим международным проектом в уходящем году стали «Русские сезоны» в Бразилии.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«С июня по декабрь мы провели свыше 30 мероприятий, охвативших 7 городов. Концерты, балетные и театральные постановки, мастер-классы, выставки и творческие встречи посетили более 16 тыс. человек. В рамках концертной программы перед латиноамериканской публикой выступили заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков, лауреаты Международного конкурса имени Петра Чайковского, Русский народный ансамбль „Россия“ имени Людмилы Зыкиной, а также народный артист Российской Федерации Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что в рамках «Русских сезонов» была широко представлена русская балетная школа. В Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро прошли гастроли Театра балета Бориса Эйфмана.



«Впервые в Бразилии выступил Театр кукол имени Сергея Образцова. Артисты показали детские спектакли „Снеговик“ и „Цирк на нитях“, созданные лауреатами Национальной театральной премии „Золотая маска“. Все постановки прошли на благотворительной основе», — указано в сообщении.



Ольга Любимова добавила, что при участии ведущих российских артистов прошли мероприятия для профессионального театрального и музыкального сообщества Бразилии. В программу «Русских сезонов» также вошли выставки, демонстрирующие разнообразие российской культуры.



«Благодарю участников и зрителей за ту теплоту и внимание, которыми были встречены наши артисты. В будущем году проведем „Русские сезоны“ в Королевстве Бахрейн и Султанате Оман», — говорится в сообщении министра.









Фото: пресс-служба Минкультуры России